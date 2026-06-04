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Policija traži muškarca koji je brutalno napao trudnicu: Prijetio joj je smrću, a onda fizički nasrnuo

Policija traži muškarca koji je brutalno napao trudnicu: Prijetio joj je smrću, a onda fizički nasrnuo
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Foto: Shutterstock/ilustracija

Ozlijeđenoj ženi je liječnička pomoć pružena u bolnici Narodni front

4.6.2026.
7:00
Dunja Stanković
Shutterstock/ilustracija
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Beogradska policija traga za muškarcem (35) koji je prijetio smrću trudnici u ponedjeljak te ju udarao po tijelu i trbuhu, a zatim pobjegao.

Telegraf neslužbeno doznaje da se radi o nasilju u obitelji. Napadač je trudnicu vrijeđao, omalovažavao i prijetio da će ju ubiti, a onda i fizički napao. 

Gurao ju je rukama, udarao po tijelu te ju nogom udario u trbuh pa otišao iz stana. 

Ozlijeđenoj ženi je liječnička pomoć pružena u bolnici Narodni front. 

Istragu vodi Prvo osnovno javno tužiteljstvo u Beogradu.

BeogradSrbijaTrudnicaNasilje U ObiteljiCrna Kronika
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