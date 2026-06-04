Policija traži muškarca koji je brutalno napao trudnicu: Prijetio joj je smrću, a onda fizički nasrnuo

Beogradska policija traga za muškarcem (35) koji je prijetio smrću trudnici u ponedjeljak te ju udarao po tijelu i trbuhu, a zatim pobjegao.

Telegraf neslužbeno doznaje da se radi o nasilju u obitelji. Napadač je trudnicu vrijeđao, omalovažavao i prijetio da će ju ubiti, a onda i fizički napao.

Gurao ju je rukama, udarao po tijelu te ju nogom udario u trbuh pa otišao iz stana.

Ozlijeđenoj ženi je liječnička pomoć pružena u bolnici Narodni front.

Istragu vodi Prvo osnovno javno tužiteljstvo u Beogradu.