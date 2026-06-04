Policija traži muškarca koji je brutalno napao trudnicu: Prijetio joj je smrću, a onda fizički nasrnuo

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Ozlijeđenoj ženi je liječnička pomoć pružena u bolnici Narodni front
Beogradska policija traga za muškarcem (35) koji je prijetio smrću trudnici u ponedjeljak te ju udarao po tijelu i trbuhu, a zatim pobjegao.
Telegraf neslužbeno doznaje da se radi o nasilju u obitelji. Napadač je trudnicu vrijeđao, omalovažavao i prijetio da će ju ubiti, a onda i fizički napao.
Gurao ju je rukama, udarao po tijelu te ju nogom udario u trbuh pa otišao iz stana.
Ozlijeđenoj ženi je liječnička pomoć pružena u bolnici Narodni front.
Istragu vodi Prvo osnovno javno tužiteljstvo u Beogradu.