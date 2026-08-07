Novi slučaj opasne zaraze: Ljetovao u Francuskoj, pa završio u izolaciji

Novi slučaj hantavirusa otkriven je kod francusko-argentinskog državljanina koji je u srpnju ljetovao u Francuskoj. Kako je priopćilo francusko ministarstvo zdravstva, muškarac se nalazi u Španjolskoj u izolaciji, piše Euractiv.

Muškarac je imao malo simptoma, a sad ih nema, priopćilo je ministarstvo. U priopćenju dodaju kako su poduzete sve mjere kako bi se pratile faze njegova putovanja.

Njegova infekcija sojem virusa Andes, jedinim koji se može prenositi među ljudima, potvrđena je u četvrtak.

Stručnjaci će se sastati sljedećeg četvrtka kako bi uspostavili koordinaciju na razini cijele Europe i odredili sljedeće mjere koje treba poduzeti.

Vlasti nisu povezale ovaj slučaj sa smrtonosnom epidemijom hantavirusa na kruzeru ranije ove godine. Na kruzeru MV Hondius zabilježeno je 13 slučajeva, od kojih su tri bila smrtonosna.

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je kraj epidemije početkom srpnja, nakon što je posljednja zaražena osoba napustila karantenu.

Hantavirus, koji šire glodavci, rijedak je virus za koji ne postoje cjepiva ni specifični lijekovi.