DRAMA U ZAGREBU /

Lancima zavezao aute za drvo pa fizički napao radnike: Htio spriječiti radove u svojoj ulici

Lancima zavezao aute za drvo pa fizički napao radnike: Htio spriječiti radove u svojoj ulici
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Incident se dogodio u petak oko 11 sati na području Novog Zagreba, a žrtve su dvojica zaposlenika gradskog ureda Grada Zagreba (36 i 53)

13.12.2025.
13:25
danas.hr
Zeljko Lukunic/pixsell
Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad muškarcem (71) koji je osumnjičen da je počinio kazneno djelo 'Prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi'.

Incident se dogodio u petak oko 11 sati na području Novog Zagreba, a žrtve su dvojica zaposlenika gradskog ureda Grada Zagreba (36 i 53).

Drama je započela kada su zaposlenici Grada Zagreba izašli na teren kako bi obavili službene poslove vezane za stupanje u posjed zemljišta, koje je nužno za nastavak radova na produženju jedne gradske ulice.

Zavezao aute lancima za drvo

Na spornom zemljištu zaposlenike je dočekao neobičan prizor; tri osobna automobila koja su međusobno vezana lancima. Osim međusobno, automobili su bili lancima pričvršćeni uz obližnje drvo. 

Vozila je tamo ostavio osumnjičeni muškarac (71) koji je tvrdio da je zemljište njegovo. 

Negodujući, osumnjičeni je prvo verbalno napao zaposlenike, a potom je prešao i na fizički napad.

"Po dovršenom kriminalističkom istraživanju redovnim putem je podnijeta kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu", priopćili su iz PU zagrebačke. 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatske granice čuva 467 novih automobila, pogledajte moćni vozni park policije!

Novi ZagrebFizički NapadiGrad Zagreb
