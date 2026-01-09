FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
FIFA presudila /

Skupo će nas koštati navijači! FIFA kaznila HNS i naredila prazne tribine...

Skupo će nas koštati navijači! FIFA kaznila HNS i naredila prazne tribine...
×
Foto: Stefan Ivanovic/pixsell

Savez mora zatvoriti najmanje 25 posto kapaciteta stadiona

9.1.2026.
17:15
Hina
Stefan Ivanovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Disciplinska komisija Međunarodne nogometne organizacije (FIFA) donijela je odluku o kaznama za Hrvatski nogometni savez zbog ponašanja dijela navijača na utakmicama protiv Farskih otoka u Rijeci i Crne Gore u Podgorici, u okviru europskih kvalifikacija za SP.

HNS je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 18.500 švicarskih franaka zbog neprimjerenog ponašanja dijela navijača (blokirani prolazi, paljenje pirotehničkih sredstava) na utakmici Hrvatska - Farski otoci, odigranoj 14. studenoga prošle godine u Rijeci.

HNS je kažnjen i iznosom od 69.000 švicarskih franaka te odigravanjem prve sljedeće domaće natjecateljske utakmice pod Fifinom ingerencijom s ograničenim brojem gledatelja zbog diskriminatornog ponašanja (40.000) i paljenja pirotehničkih sredstava (29.000) dijela navijača na utakmici Crna Gora - Hrvatska, odigranoj 17. studenoga prošle godine u Podgorici.

Tijekom utakmice na koju se odnosi navedena sankcija, HNS je dužan zatvoriti najmanje 25 posto dostupnih sjedećih mjesta, pri čemu se zatvaranje prvenstveno mora provesti na tribinama iza golova.

Alternativno, tih 25 posto moguće je popuniti posebnim grupama te će Hrvatski nogometni savez od Fife zatražiti dopuštenje da taj dio tribine popuni djecom do 14 godina iz nogometnih škola.

POGLEDAJTE VIDEO: Andy Bara za RTL Danas otkrio što se uistinu događa s Livakovićevim povratkom u Dinamo

NavijačiKaznaHnsFifa
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
FIFA presudila /
Skupo će nas koštati navijači! FIFA kaznila HNS i naredila prazne tribine...