Potresni prizori na 'Tuđmanu': Ovo su heroji koje će operirati i liječiti hrvatski doktori

Nakon što je u zagrebačku zračnu luku doputovalo 19 ranjenih ukrajinskih vojnika koji će biti upućeni na rehabilitaciju u hrvatske ustanove, u izjavi medijima ministar Tomo Medved je poručio je da su zaprimili 5. skupinu branitelja te da je to jasna poruka prijateljstva Ukrajini. Danas smo primili 19 ranjenika iz Hrvatske te je došlo 7 osoba u njihovoj pratnji.

"Vidjeli ste da se među njima nalaze teški ranjenici. Bit će podvrgnuti operativnim zahvatima. Bit će upućeni na rehablitaciju u specijalne ustanove i veteranske centre. Trenutno je na liječenju još 12 ranjenika od ranije", rekao je Medved.

Ministrica zdravstva Irena Hrstic poručila je da su ranjenici unaprijed raspoređeni u ustanovama prema njihovoj potrebi. Ukrajinski ranjenici se liječe po standardu hrvatskih osiguranika.

Do sada je u Hrvatskoj u četiri grupe boravilo 72 ranjenika iz Ukrajine, trenutačno je na liječenju i rehabilitaciji još uvijek njih 12.

Odluka Vlade o pomoći Ukrajini

Vlada RH je na sjednici održanoj 16. ožujka 2023. donijela Odluku o pružanju pomoći u liječenju i rehabilitaciji ranjenih osoba iz Ukrajine u Republici Hrvatskoj, što uključuje prijem, trijažu, liječenje i rehabilitaciju ranjenika.

Odmah potom osnovana je Radna skupina za provedbu Odluke pod predsjedanjem potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda kao međuresorno tijelo s članovima iz ministarstava zdravstva, vanjskih i europskih poslova, rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, MUP-a i MORH-a te Ministarstva hrvatskih branitelja.

U Saboru nepodijeljena potpora Ukrajini

Saborska oporba - i desna i lijeva - na četvrtu obljetnicu napada Rusije na Ukrajinu i dalje podržava ukrajinsku borbu i traže pravedan mir za tu zemlju, no, dok neki najavljuju potporu članstvu Ukrajine u EU, drugi propituju koliki je utjecaj EU u postizanju mira u toj zemlji.

„U Hrvatskom saboru je prvog dana nakon napada gotovo jednoglasno usvojena Deklaracija o Ukrajini. Stajališta koja su se ticala ruske agresije na Ukrajinu bila su nepodijeljena u hrvatskoj političkoj javnosti. Ono oko čega su se vodile demokratske rasprave je sudjelovanje Hrvatske vojske u pomoći Ukrajini”, podsjetio je u utorak u Saboru Arsen Bauk (SDP).

Rješenje kojim pomažemo u opremi bez sudjelovanja vojnika je nešto što će vjerojatno i ostati, a postizanjem mira u Ukrajini se bave Amerika, Rusija, Europa i sad je samo pitanje koliko je Europska unija uključena i koliki će biti njen utjecaj, a onda dolazimo do pitanja što je to Europska unija i otvaraju se puno šira pitanja, o ustroju EU da bi odgovarala na te obrambene izazove, ocijenio je.

„Je li EU modelirana da bude vojna i obrambena asocijacija ili više ekonomska pa je pitanje Ukrajine i Europe ozbiljno pitanje i za samu Europu. Mi kao mala država smo više skloni tome da države imaju veći svoj subjektivitet, a to onda u ovim pitanjima znači slabija Europa”, smatra Bauk koji je na čelu saborskog Odbora za obranu.

