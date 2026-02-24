Odrubljenu glavu poslao odvjetniku, a pazite što je htio od Rusa: Jezivi detalji o El Menchu

Meksički narkobos Nemesio Oseguera Cervantes, poznatiji kao "El Mencho", likvidiran je u nedjelju, a brojni mediji izvijestili su o jezivim detaljima iz njegove kriminalne karijere.

Časopis Rolling Stone 2015. godine objavio je riječi bivšeg agenta Uprave za suzbijanje droga (DEA), koji je kazao da je narkobos jednom meksičkom odvjetniku zaprijetio zastrašujućom metodom - poslao mu je odrubljenu svinjsku glavu u kutiji s ledom, prenosi Standard u utorak.

Agent također tvrdi da je El Mencho znatno ulagao u podmornice, koje je koristio za prijevoz droge iz Južne Amerike u SAD, a za njihovo projektiranje navodno je angažirao inženjere ruske mornarice.

Isto tako, vjeruje se da postoji i snimka na kojoj El Mencho brutalno prijeti jednom lokalnom policijskom zapovjedniku. "Ubit ću i njega i njegove pse ako se policajci ne povuku", navodno je rekao El Mencho, a onda se na kraju poziva i ispričao u ležernom tonu i dodao: "Oprostite na ružnom rječniku".

Tko je bio El Mencho?

Podsjetimo, El Mencho je bio meksički narkobos i šef kartela Jalisco (CJNG), organizirane kriminalne skupine sa sjedištem u istoimenoj saveznoj državi.

Rođen je u 1966. godine u siromašnoj obitelji u meksičkoj saveznoj državi Michoacan. Kao dječak uzgajao je avokado, a od osnovne škole jednostavno je odustao. Potom je osamdesetih godina prošlog stoljeća ilegalno emigrirao u Sjedinjene Države. Više puta bio je uhićivan, a potom 1990-ih i deportiran u Meksiko, gdje je počeo raditi za kartel Milenio. Nakon što je više njegovih nadređenih ubijeno ili uhićeno, El Mencho je sam osnovao CJNG.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

U trenutku smrti bio je najtraženija osoba u Meksiku i jedna od najtraženijih u SAD-u. Vlasti su nudile nagrade i do 15 milijuna američkih dolara za bilo kakve informacije koje bi pomogle da ga se strpa iza rešetaka.

Policija ga je tražila zbog trgovine drogom, sudjelovanja u organiziranom kriminalu i nezakonitog posjedovanja vatrenog oružja, a smatra se da je bio ključan za koordinaciju globalnih operacija trgovine drogom. S njim na čelu, CJNG je postao jedna od vodećih kriminalnih organizacija u državi, neslavna po brutalnim metodama obračunavanja s kriminalnim suparnicima i organima reda.

Detalji likvidacije

Narkobos je ubijen u nedjelju, nedugo nakon što su ga zarobili meksički specijalci u državi Jalisco, koji su ranije pronašli ljubavnicu s kojom se sastajao.

Nakon uhićenja krenula je razmjena vatre između njegovih zaštitara i komandosa u kojoj je El Mancho zadobio ozljede i uskoro umro tijekom zračnog prijevoza u prijestolnicu Ciudad de Mexico. U krvavoj pucnjavi život su izgubila i najmanje šestorica zaštitara, dok su tri meksička vojnika ozlijeđena.

Nakon likvidacije, njegovi pristaše izveli su niz osvetničkih napada diljem zemlje. Blokirali su autoceste, palili automobile i sjedišta tvrtki. Najmanje je 25 pripadnika meksičke Nacionalne garde umrlo u državi Jalisco otkako je buknulo nasilje, a na zapad Meksika raspoređeno je minimalno 10.000 vojnika kako bi se pojačala sigurnosti.

