Otkriveno tko je 'otkucao' zloglasnog El Mencha: Ljubavnica je imala bitnu ulogu

Situacija u Meksiku se polako smiruje nakon što je smrt ozloglašenog narkobosa Nemesia "El Mencha" Oseguere Cervantesa izazvala val nasilja u režiji osumnjičenih članova bande, dovodeći zemlju na rub krize, dok su putovanja obustavljena, a ljudima se savjetuje da ostanu kod kuće.

Nakon ubojstva vođe kartela, bande su postavljale vatrene blokade na ulicama te razmjenjivale vatru s vojskom. U kaosu je ubijeno 25 pripadnika vojne policije Nacionalne garde.

Na ulicama su se mogli vidjeti zapaljeni automobili i naoružani ljudi koji su blokirali autoceste.

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum uputila je apel za mir i pokušala umiriti građane kazavši kako je u ovom trenutku "najvažnije jamčiti mir i sigurnost za cijelo stanovništvo“.

Kako su ga uhvatili?

Meksičke sigurnosne snage u nedjelju su ubile najtraženijeg vođu kartela u zemlji Nemesia "El Mencha" Osegueru Cervantesa u operaciji visokog rizika. Oseguera je bio vođa i suosnivač moćnog kartela Jalisco New Generation, kriminalne skupine koja je posljednjih godina brzo proširila svoj utjecaj, postavši jedan od glavnih trgovaca metamfetaminom i fentanilom u Sjedinjene Američke Države.

Nakon godina potjere za Oseguerom, meksičke snage su 20. veljače primile konkretnu dojavu o mjestu boravka zloglasnog vođe kartela.

Njihova istraga Oseguerine mreže dovela ih je do ključne osobe koja bi mogla pomoći u pristupu njegovom skrovištu. Prema pisanju meksičkog CNN-a, riječ je o "čovjeku od povjerenja" jedne od Oseguerinih ljubavnica, što je potvrdio meksički ministar obrane Ricard Treville Trejo.

Već idućeg dana, ljubavnica je napustila Oseguerin kompleks koliba na periferiji Tapalpe, ali narkobos je ostao u skrovištu sa svojim osiguranjem.

Meksički specijalci i pripadnici i Specijalne snage za hitno reagiranje Nacionalne garde krenuli su u akciju, sastavljajući plan i pokrećući raciju u svega 24 sata.

Prema CNN-ovoj analizi videa s društvenih mreža, u nedjelju ujutro bilo je prisutno nekoliko jedinica meksičke vojske u središnjoj Tapalpi. Meksičke trupe uspostavile su perimetar oko kompleksa, a zatim su se približile. Dok su to činile, našle su se pod vatrom Oseguerinog osiguranja.

Umro na putu do bolnice

Koristeći snimke očevidaca snimljene tijekom operacije, CNN je odredio vjerojatnu lokaciju El Mencha u šumovitom području koje skriva nekoliko malih, ograđenih naselja nešto više od pet kilometara jugozapadno od Tapalpe. Mjesto, kuća za odmor poznata kao Cabañas La Loma, nalazi se u blizini Country Cluba Tapalpa niz dugi, udaljeni prilaz.

Na snimkama usred akcije čuje se automatska pucnjava i vidi gusti, crni dim. U razmjeni vatre ubijeno je osam članova kartela i ranjena su dva vojnika, rekao je Trevilla.

Oseguera i njegovi zamjenici zatim su pobjegli u obližnje šumovito područje, ostavljajući za sobom skupinu "s velikom količinom oružja“ koja je nastavila borbu.

Dok je dio meksičkih vojnika ostao da se obračuna sa skupinom u kolibi, Specijalne snage krenule su u potjeru za Oseguerom, kojeg su pronašli kako se skriva u šumskom grmlju.

Nakon daljnje pucnjave, tim specijalnih snaga zarobio je vođu kartela i dvojicu njegovih tjelohranitelja. Sva trojica su bila teško ranjena. Ukrcali su ih u helikopter kako bi ih odvezao u bolnicu u obližnjem gradu, no sva trojica u poginula tijekom leta.

