Krvava osveta nakon likvidacije narkobosa: Tenkovi i potpuni kaos na ulicama

U roku od nekoliko sati od ubojstva meksičkog narkobosa Nemesia Oseguere, poznatijeg kao El Mencho, u vojnoj akciji u nedjelju, naoružani ljudi za koje se sumnja da su njegovi pristaše blokirali su autoceste u nekoliko meksičkih saveznih država i palili automobile i sjedišta tvrtki.

U nekim gradovima turistima i stanovnicima savjetovano je da ostanu u kućama, dok je vozačima kamiona savjetovano da koriste sigurne rute ili se vrate u svoje centre dok se nasilje ne smiri.

Nekoliko zrakoplovnih kompanija, uključujući Air Canadu, United Airlines i Aeromexico, u nedjelju je otkazalo letove za Puerto Vallartu, ljetovalište na obali gdje su zapanjeni turisti snimali oblake dima koji se dižu u nebo od požara.

Izljev nasilja u više od pola tuceta država oslikao je poznatu scenu za Meksikance koji su dva desetljeća promatrali kako uzastopne vlade vode rat protiv narkokartela, pustošeći široke dijelove zemlje.

Član Oseguerinog kartela Jalisco New Generation (CJNG) rekao je za Reuters da su požari i pucnjava osveta za ubojstvo Oseguere od strane vlade, te je upozorio na daljnje krvoproliće dok skupine pokušavaju preuzeti kontrolu nad njegovim kartelom.

Osveta za smrt vođe

„Napadi su izvedeni kao osveta za smrt vođe, isprva protiv vlade i iz nezadovoljstva“, rekla je osoba koja je željela ostati anonimna i dodala: „Ali kasnije dolaze interna ubojstva, od strane skupina koje se kreću kako bi preuzele vlast.“

Na meksičkoj pacifičkoj obali, pet sati vožnje od vojne operacije u gradu Tapalpi u kojoj je ubijen vođa moćnog kartela CJNG, zapanjeni posjetitelji plaže na molu u Puerto Vallarti izvadili su svoje mobitele kako bi snimili guste valove dima koji zaklanjaju pogled na plavi ocean, pokazao je video podijeljen s Reutersom.

Daniel Drolet, Kanađanin koji godinama zimuje u Puerto Vallarti, u telefonskom je intervjuu rekao da je zabrinut zbog nove ere nasilja koja se ukorijenjuje u tipično mirnoj zoni ljetovališta. "Nikada prije nisam vidio ništa slično", rekao je.

U saveznoj državi Jalisco, vlasti su izvijestile da su naoružani ljudi napali bazu vojne policije Nacionalne garde te preporučile gostima da ostanu u hotelima i obustave javni prijevoz.

Barikade na autocesti

Druge scene kriminalnih aktivnosti i vojnog odgovora snimljene su u videozapisima koje su vladini sigurnosni izvori podijelili s Reutersom: Zeleni vojni tenk probijao se kroz stambenu četvrt u saveznoj državi Aguascalientes. Barikade su paralizirale prometnu autocestu Meksiko-Puebla s velikim prometom. U saveznoj državi Colima, članovi kartela koji su stajali u kamionetima blokirali su cestu.

Grupa kamionske industrije objavila je da je "duboko zabrinuta" zbog nasilja na autocestama i preporučila vozačima kamiona da se drže sigurnih područja ili da se vrate u svoje operativne centre dok se uvjeti ne poboljšaju.

Savezna država Guanajuato, uporište CJNG-a, izvijestila je o 55 incidenata u 23 općine, s 18 uhićenja, ali je rekla da su do večeri svi incidenti bili pod kontrolom.

Carlo Gutierrez, koji živi u Guadalajari, glavnom gradu Jalisca, rekao je da prijatelji na WhatsApp grupama potiču ljude da ostanu kod kuće. "Postoji strah i puno opreza", rekao je o gradu, jednom od tri glavna meksička mjesta za utakmice Svjetskog prvenstva u nogometu ovog ljeta.

Vlasti nisu izvijestile o žrtvama osim nekoliko članova kartela i dužnosnika ubijenih tijekom vojne operacije.

Prethodna uhićenja i ubojstva vođa kartela dovela su do izbijanja nasilja - bilo da su se članovi kartela osvećivali zbog ubijenog vođe, ili da su se suparničke bande umiješale u borbu za njihov teritorij - što je potaknulo meksičke vlasti da oklijevaju prije pokretanja većih kampanja.

Nasilje i nakon uhićenja Guzmana

Godine 2019., Ovidio Guzman, sin šefa kartela Sinaloa, Joaquina "El Chapa" Guzmana, pritvoren je, ali je brzo pušten, što je izazvalo nemire. Njegovo uhićenje 2023. izazvalo je još nasilja.

Uhićenje šefa kartela Sinaloa, Ismaela "El Maya" Zambade 2024. godine, izazvalo je krvavu borbu za vlast u kriminalnoj skupini koja se nesmanjenom žestinom nastavlja više od godinu dana kasnije.

"S velikom tugom i zabrinutošću gledam scene nasilja iz Meksika", rekao je zamjenik američkog državnog tajnika Christopher Landau, koji je prethodno bio veleposlanik u Meksiku, u objavi na društvenim mrežama. "Nije iznenađujuće da kriminalci odgovaraju terorom. Ali nikada ne smijemo izgubiti živce."

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum u objavi na društvenim mrežama priznala je nasilje, ali je koristila umirujuće riječi. "Na većem dijelu nacionalnog teritorija aktivnosti se odvijaju apsolutno normalno", rekla je.

