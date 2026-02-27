FREEMAIL
SRETNE VIJESTI /

Rukometaš Josip Šimić čeka kćer: Nakon svadbe u Berlinu stiže prinova u obitelj

Foto: MATHILDA SCHULER/PIXSELL

Mladi par uskoro će postati roditelji djevojčice koju su odlučili nazvati Lijana

27.2.2026.
14:11
Hot.hr
MATHILDA SCHULER/PIXSELL
Hrvatski rukometni reprezentativac Josip Šimić (25) početak godine pamti po velikim životnim promjenama. Osim osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu, s dugogodišnjom partnericom Leonom (23) uskoro će dobiti prvo dijete. Mladi par očekuje djevojčicu kojoj su odlučili dati ime Lijana, piše Gloria.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Josip Šimić (@josipsimic10)

Radosne vijesti uoči prvenstva

Šimić i njegova supruga vjenčali su se 30. prosinca u Berlinu, gradu u kojem su oboje odrasli. Rukometaš je otkrio da je vijest o trudnoći primio tijekom priprema za prvenstvo u Austriji, nakon što ga je Leona nazvala rano ujutro. Iako su u početku osjećali određenu nesigurnost, prevladala je sreća i uzbuđenje zbog novog poglavlja života. Par trenutno živi u okolici Wetzlara, gdje planiraju dočekati dolazak kćeri, a sportaš želi biti prisutan na porodu.

Ljubav koja je počela u Berlinu

Njihova ljubavna priča započela je početkom 2021. godine u jednom berlinskom kafiću. Iako je Leona u početku Josipa doživljavala kao prijatelja, nakon ponovnog kontakta godinu dana kasnije njihova je veza krenula ozbiljnim putem. Vjenčanje je održano pred 250 uzvanika, a spojilo je dvije obitelji i različite tradicije – Šimićevo slavonsko podrijetlo i Leonine crnogorske korijene.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Josip Šimić (@josipsimic10)

Vjenčanje između utakmica

Rukometaš je priznao da je na vlastito vjenčanje stigao neposredno nakon utakmice, putujući noću automobilom prema Berlinu. Iako iscrpljen, istaknuo je kako je osjećao mir i sigurnost zbog odluke koju donosi. Svadbena proslava za njega je, kako kaže, predstavljala simbol zajedništva i novog početka.

POGLEDAJTE VIDEO:Krankšvester kod Mojmire o šovinizmu i vojnom roku. Davor: 'Tad je to bilo iživljavanje', Hrvoje: 'Ja sam prizvao savjest'

