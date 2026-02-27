Rukometaš Josip Šimić čeka kćer: Nakon svadbe u Berlinu stiže prinova u obitelj

Hrvatski rukometni reprezentativac Josip Šimić (25) početak godine pamti po velikim životnim promjenama. Osim osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu, s dugogodišnjom partnericom Leonom (23) uskoro će dobiti prvo dijete. Mladi par očekuje djevojčicu kojoj su odlučili dati ime Lijana, piše Gloria.

Radosne vijesti uoči prvenstva

Šimić i njegova supruga vjenčali su se 30. prosinca u Berlinu, gradu u kojem su oboje odrasli. Rukometaš je otkrio da je vijest o trudnoći primio tijekom priprema za prvenstvo u Austriji, nakon što ga je Leona nazvala rano ujutro. Iako su u početku osjećali određenu nesigurnost, prevladala je sreća i uzbuđenje zbog novog poglavlja života. Par trenutno živi u okolici Wetzlara, gdje planiraju dočekati dolazak kćeri, a sportaš želi biti prisutan na porodu.

Ljubav koja je počela u Berlinu

Njihova ljubavna priča započela je početkom 2021. godine u jednom berlinskom kafiću. Iako je Leona u početku Josipa doživljavala kao prijatelja, nakon ponovnog kontakta godinu dana kasnije njihova je veza krenula ozbiljnim putem. Vjenčanje je održano pred 250 uzvanika, a spojilo je dvije obitelji i različite tradicije – Šimićevo slavonsko podrijetlo i Leonine crnogorske korijene.

Vjenčanje između utakmica

Rukometaš je priznao da je na vlastito vjenčanje stigao neposredno nakon utakmice, putujući noću automobilom prema Berlinu. Iako iscrpljen, istaknuo je kako je osjećao mir i sigurnost zbog odluke koju donosi. Svadbena proslava za njega je, kako kaže, predstavljala simbol zajedništva i novog početka.

