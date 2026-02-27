Crna haljina, romantična riva i retro telefon: Što Maja i Šime rade u Splitu?

Pjevačica Maja Šuput ponovno je privukla veliku pozornost svojih pratitelja na društvenim mrežama najavom novog projekta koji priprema zajedno sa Šimom Elezom, bivšim natjecateljem popularnog showa Gospodin Savršeni.

Prve fotografije i snimke sa seta podijelila je iz Splita, čime je dodatno pobudila znatiželju publike.

Na objavljenim kadrovima Maja se pojavljuje u glamuroznom izdanju – nosi elegantnu crnu haljinu, dok Šime pozira u bijeloj košulji i crnim hlačama sjedeći u fotelji s retro telefonom u ruci.

Foto: Instagram screenshot

Uz objavu je kratko napisala tek: "Uskoro novi projekt...", ostavljajući obožavatelje da nagađaju o čemu je riječ.

Foto: Instagram screenshot

Niz luksuznih putovanja

Podsjetimo, Maja i Šime nedavno su podsjetili Pariz. Grad ljubavi dio je njihove serije luksuznih destinacija na koje su se otisnuli otkako je njihova veza postala javna. Početak 2026. godine proveli su na višednevnom odmoru na Baliju, u društvu Majina sina Blooma, a prije toga zajedno su posjetili i Dubai što su ujedno bila i njihova prva zajednička javna pojavljivanja.

Njihova romansa i dalje intrigira javnost, a sudeći po objavama na društvenim mrežama, par uživa u svakom zajedničkom trenutku.

