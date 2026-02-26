FREEMAIL
ROMANTIČNO PUTOVANJE /

Šime Elez pokazao kako je s Majom Šuput uživao u Versaillesu

Foto: Sime Zelic/Pixsell

Par je razgledavao Versailles i uživao u raskošnim vrtovima i povijesnim dvoranama

26.2.2026.
21:16
Hot.hr
Sime Zelic/Pixsell
Bivši kandidat reality emisije Gospodin Savršeni Šime Elez boravio je u Parizu s pjevačicom Majom Šuput. Par je otputovao u Pariz, poznat kao grad ljubavi, a po povratku su s pratiteljima podijelili fotografije i videozapise s putovanja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na objavljenim fotografijama vidljivo je kako su uživali u obilasku Dvorac Versailles, jedne od najpoznatijih svjetskih znamenitosti. Par je pozirao u prostranim vrtovima i raskošnim dvoranama nekadašnje kraljevske rezidencije, ostavljajući dojam opuštenosti i zadovoljstva.

Šime je za razgledavanje odabrao kožnu jaknu i bijele hlače, dok je Maja nosila elegantni bijeli krzneni kaput. Njihovi zajednički trenuci izazvali su brojne reakcije pratitelja, a objave su brzo prikupile velik broj lajkova.

Nakon povratka kući, Šime se na društvenim mrežama prisjetio romantičnih trenutaka provedenih u Francuskoj. S više od 50 tisuća pratitelja podijelio je atmosferu luksuza i intimne prizore iz Versaillesa, čime je još jednom privukao pozornost javnosti.

