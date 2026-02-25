FREEMAIL
'KAD NE PROVJERIŠ' /

Nakon luksuza s Majom, uslijedio 'hladan tuš': Šimu u Hrvatskoj dočekalo neočekivano iznenađenje

Nakon luksuza s Majom, uslijedio 'hladan tuš': Šimu u Hrvatskoj dočekalo neočekivano iznenađenje
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Njegova spontana avantura samo je nastavak niza putovanja koja posljednjih mjeseci puni medijske stupce

25.2.2026.
14:20
Hot.hr
Sime Zelic/PIXSELL
Splićanin Šime Elez (27), široj javnosti poznat kao ‘Gospodin Savršeni’ iz RTL-ova showa Gospodin Savršeni, ponovno je nasmijao pratitelje na društvenim mrežama. Nakon romantičnog putovanja u Pariz s pjevačicom Majom Šuput (46), odlučio se kući vratiti na pomalo neočekivan način.

Naime, Šime je za povratak rezervirao prijevoz putem popularne aplikacije BlaBlaCar. U žurbi je, kako se pokazalo, preskočio jedan detalj, nije provjerio o kakvom je vozilu riječ.

Nakon luksuza s Majom, uslijedio 'hladan tuš': Šimu u Hrvatskoj dočekalo neočekivano iznenađenje
Foto: Instagram

Kada je stigao na dogovoreno mjesto susreta, umjesto klasičnog osobnog automobila dočekalo ga je teretno vozilo. Točnije, kamion.

Cijelu situaciju podijelio je na Instagramu, gdje je objavio fotografiju na kojoj se penje u kamion parkiran pokraj ulaza na autocestu. Uz objavu je duhovito napisao:

“Kad u zadnji moment rezerviraš BlaBla car, ne provjeriš auto, pa te kralj skupi sa Scaniom… Vozi Miško.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli majasuput (@majasuput)

Niz luksuznih putovanja

Njegova spontana avantura samo je nastavak niza putovanja koja posljednjih mjeseci puni medijske stupce. Pariz je, podsjetimo, dio njihove serije luksuznih destinacija na koje su se otisnuli otkako je njihova veza postala javna. Početak 2026. godine proveli su na višednevnom odmoru na Baliju, u društvu Majina sina Blooma, a prije toga zajedno su posjetili i Dubai što su ujedno bila i njihova prva zajednička javna pojavljivanja.

Njihova romansa i dalje intrigira javnost, a sudeći po objavama na društvenim mrežama, par uživa u svakom zajedničkom trenutku.

 

 

Šime Elez Maja šuput Putovanje
