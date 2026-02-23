FREEMAIL
BRUTALNO U MEKSIKU /

Krvava osveta narkokartela u fotografijama: Gore benzinske, eskaliralo nasilje, na ulicama duge cijevi

Foto: Ulises RUIZ/AFP/Profimedia
1 /29
Nakon što je u Meksiku likvidiran El Mencho, kako su zvali zloglasnog narkobosa Nemesia Oseguere, uslijedila je odmazda kartela diljem zemlje uzrokujući na trenutke kaos. 

Pripadnici kartela blokirali su ceste i autoceste te palili automobile i benzinske postaje. Neredi i nasilje neslućenih razmjera proširili su se na 20 saveznih država Meksika. Vlasti su diljem zemlje pozivale stanovnike pojedinih mjesta da ostanu kod kuće dok se situacija ne smiri, a zatvorene su i škole. Vlasti su potvrdile da je u operaciji protiv zloglasnog El Mencha ubijeno 25 pripadnika Nacionalne garde.

Svijet obilaze kaotične scene nasilja na ulicama, paleži, a u mnogim mjestima mogu se vidjeti naoružani vojnici. Duge cijevi, pancirke i fantomke ukazuju na to koliko je situacija bila teška. U međuvremenu je meksička predsjednica Claudia Sheinbaum pozvala na mir i poručila da vlada kontrolira situaciju. Neredi su krenuli u nedjelju, a situacija se tijekom ponedjeljka postupno smirivala.

Diljem Meksika do trenutka objave ovog teksta uhićeno je 70 ljudi koji se dovode u vezu s nasiljem. Inače, likvidaciju zloglasnog vođe narkokartela potpomogle su Sjedinjene Američke Države, koje su pozdravile operaciju.

 

23.2.2026.
15:53
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Profimedia
KartelMeksikoNarkobos
