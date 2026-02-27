Dinamov krvnik saznao protivnika u osmini finala: Evo i svih parova

Nakon ždrijeba Lige prvaka, u sjedištu Europske nogometne federacije (UEFA) održan je i ždrijeb osmine finala Europske lige, nažalost bez hrvatskog predstavnika Dinama.

"Modri" su u četvrtak zaključili svoj europski put za ovu sezonu ispavši od Genka koji će u osmini finala igrati protiv njemačkog Freiburga.

Od ostalih parova izdvojimo talijanski okršaj Bologne i Rome, Lille će igrati protiv Aston Ville, Panathinaikos protiv Real Betisa, a Stuttgart protiv Porta.

Prve utakmice na rasporedu su 12. ožujka, uzvrati su sedam dana kasnije.

Poznat je i kostur za četvrtfinale, te polufinale, a dodajmo i kako je finale Europske lige ove sezone 20. svibnja u Istanbulu na stadionu Bešiktaša.

PAROVI OSMINE FINALA (12. i 19. ožujka)

Ferencvaros - Braga

Genk - Freiburg

Stuttgart - Porto

Bologna - Roma

Panathinaikos - Betis Sevilla

Celta - Lyon

Nottingham Forest - Midtjylland

Lille - Aston Villa

PAROVI ČETVRTFINALA (9. i 16. travnja)

Ferencvaros/Braga - Panathinaikos/Betis Sevilla (1)

Genk/Freiburg - Celta/Lyon (2)

Stuttgart/Porto - Nottingham Forest/Midtjylland (3)

Bologna/Roma - Lille/Aston Villa (4)

Polufinala su na rasporedu 30. travnja i 7. svibnja, a finale 20. svibnja u Istanbul na stadionu Bešiktaša.

