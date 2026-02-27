Nečuvena situacija uoči FNC-a u Slavonskom Brodu

Pa kako?! /

FNC 28 održava se u subotu, 28. veljače u Slavonski Brod, prvi put u povijesti organizacije u tom gradu. Ujedno je to prva priredba u Slavoniji nakon FNC 4 u Osijek 2021.

Glavnu borbu predvodi Marko Bojković, koji se vraća nakon poraza od Donovan Desmae te traži prekid niza od dva poraza. Protivnik mu je Ukrajinac Ivan Vulčin u catchweightu do 75 kg.

Od hrvatskih boraca ističe se Fran Luka Đurić, koji se u sunaslovnoj borbi bori protiv Gruzijca Bonda Kikadzea u bantamu, a pobjeda bi ga mogla približiti pojasu koji drži Miljan Zdravković.

Tiriel-Luka Abramović u poluteškoj kategoriji ide po četvrtu pobjedu protiv Lucasa Alsine, dok Marko Ančić traži četvrtu pobjedu protiv Ahmada Sadiqpoura, koji je na vaganju bio 5,5 kg pretežak pa će borbu započeti s minus bodom. Pretežak je bio i Luka Pisarić (700 g viška).