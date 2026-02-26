Fantastični udarač Andrej Kedveš ima novog protivnika na FNC 28

Bliži nam se FNC 28. Spektakularna večer u Slavonskom Brodu okupit će brojne poznate borce koji će tijekom cijele večeri oduševljavati svojim borilačkim kvalitetama.

Među njima, nažalost, neće biti Jonasa Adriaansea, koji se trebao boriti protiv Andreja Kedveša. Nizozemski borac se ozlijedio te će umjesto njega u borbu protiv hrvatskog borca uskočiti Rumunj Emanuel Lupașcu.

Spektakularnu borbu FNC-a 28 u Slavonskom Brodu gledajte na platformi VOYO od 18:00. Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Net.hr.

Bit će ovo zanimljiva borba budući da je Kedveš bio veoma uspješan u amaterskoj kickboksačkoj karijeri, u kojoj je bio svjetski i europski prvak. Ovo će mu biti druga borba u FNC-u i to na na gotovo domaćem terenu budući da mu je dvorana Vijuš udaljena svega četrdesetak minuta vožnje od kuće te se nada da će to iskoristiti.

Inače, ovo će biti prvi put da će gledatelji imati priliku odabrati komentatora za FNC-ov događaj. O čemu se radi, pročitajte ovdje.

