FNC i Voyo pomiču granice! Ovo je 'novi' komentatorski duo uz koji ćete gledati FNC 28, ali nisu jedini

Dvorana Vijuš u Slavonskom Brodu potpuno je rasprodana za nadolazeći FNC 28 spektakl što jasno potvrđuje da vlada ogroman interes za događaj koji će se održati ove subote. FNC 28 možete od 18.00 gledati na platformi Voyo.

Kao posebnu poslasticu za gledatelje, potvrđeno je da će prijenos za Voyo po prvi put komentirati dugo iščekivani dvojac kojeg su FNC fanovi željeli, Ozren Radavić i Matej Truhan. No, to nije sve. Uz njih, komentirat će i Ivan Bilić i Hrvoje Sep, pa će FNC fanovi po prvi put imati mogućnost biranja streama kojeg žele gledati s kojim komentatorskim duom. Da, dobro ste pročitali - svi pretplatnici moći će na Voyo birati, između dva ponuđena streama, koji stream žele gledati, s kojim komentatorskim duom.

Novi komentatorski duo

Za globalnu publiku osiguran je prijenos putem PPV platforme FNC.tv dok će gledatelji u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori borbe moći pratiti ekskluzivno na platformi Voyo. Kao posebnu poslasticu za gledatelje, potvrđeno je da će prijenos za Voyo po prvi put komentirati dugo iščekivani dvojac kojeg su FNC fanovi željeli, Ozren Radavić i Matej Truhan. No, to nije sve. Uz njih, komentirat će i Ivan Bilić i Hrvoje Sep, pa će FNC fanovi po prvi put imati mogućnost biranja streama kojeg žele gledati s kojim komentatorskim duom. Da, dobro ste pročitali - svi pretplatnici moći će na Voyo birati, između dva ponuđena streama, koji stream žele gledati, s kojim komentatorskim duom.

Ako ne želite propustiti nijedan FNC događaj, osigurajte pristup putem Voyo platforme! Godišnja pretplata donosi najveću uštedu!

Povratak Bojkovića i bogati bonus za borce

Ovakav interes publike ne čudi s obzirom na impresivan popis borbi koji FNC donosi u Slavoniju. U glavnoj borbi večeri u kavez se vraća iznimno popularni mladi borac Marko Bojković, koji će snage odmjeriti s Ivanom Vulchynom. Bojkovićev povratak sam po sebi privlači veliku pažnju, no ostatak programa nimalo ne zaostaje. Nastupit će i regionalne zvijezde poput Veljka Aleksića, Marka Ančića i Martina Batura, Andreja Kedveša...

Foto: FNC

Dodatnu motivaciju borcima zasigurno će pružiti i nedavno najavljeni bonus za "Borbu večeri" u iznosu od deset tisuća eura. Taj će iznos podijeliti dva borca koja publici pruže najuzbudljiviji i najatraktivniji meč, što je jasan pokazatelj namjere organizacije, na čelu s osnivačem Draženom Forgačem, da publici uvijek pruži beskompromisnu akciju.

Sve ukazuje na to da nas u subotu, 28. veljače, očekuje još jedna vrhunska večer u režiji FNC-a. Iako ulaznica više nema, borilački spektakl iz Slavonskog Broda doprijet će do domova tisuća obožavatelja diljem regije i svijeta.

Ako ne želite propustiti nijedan FNC događaj, osigurajte pristup putem Voyo platforme! Godišnja pretplata donosi najveću uštedu!

POGLEDAJTE VIDEO: FNC stiže u Slavonski Brod, pripremite se za borilački spektakl