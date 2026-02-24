FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
FNC 28 /

Ring djevojke zapalile mreže uoči spektakla u Brodu: Zbog njih mnogi jedva čekaj kraj runde...

Ring djevojke zapalile mreže uoči spektakla u Brodu: Zbog njih mnogi jedva čekaj kraj runde...
×
Foto: FNC

Rasprodani događaj u Slavonskom Brodu samo je posljednji u nizu velikih uspjeha organizacije

24.2.2026.
11:01
Sportski.net
FNC
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Najveća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC), još je jednom dokazala svoju dominaciju na sceni, podigavši atmosferu uoči svog nadolazećeg događaja u Slavonskom Brodu. Novom objavom na Instagramu, FNC je potvrdio da su pripreme za FNC 28 u punom jeku, a interes javnosti je dosegao vrhunac jer su ulaznice za borilački spektakl već potpuno rasprodane, danima prije samog događaja.

Glamurozna najava rasprodane večeri

U videu objavljenom na službenom FNC profilu, glavne zvijezde su takozvane "cage girls", koje su pokazale da su i one spremne za akciju. Kroz kadrove koji podsjećaju na scene iz holivudskih boksačkih filmova, djevojke su prikazane kako treniraju u dvorani, od preskakanja vijače do poziranja u ringu u prepoznatljivim FNC ogrtačima.

 

 

 

 

Ako ne želite propustiti nijedan FNC događaj, osigurajte pristup putem Voyo platforme! Godišnja pretplata donosi najveću uštedu!

"Cage girls su spremne, jeste li vi spremni?", stoji u opisu objave, čime organizacija izravno komunicira s fanovima i dodatno podiže adrenalin. Objava je potvrdila ono o čemu se već šuškalo: ulaznice za događaj u Dvorani Vijuš, koji se održava 28. veljače, u potpunosti su rasprodane.

Ako ne želite propustiti nijedan FNC događaj, osigurajte pristup putem Voyo platforme! Godišnja pretplata donosi najveću uštedu!

Za sve one koji nisu uspjeli osigurati svoje mjesto, borbe će se moći pratiti uživo putem PPV prijenosa na globalnoj platformi FNC.tv, dok je u Hrvatskoj i regiji prijenos ekskluzivno dostupan na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: FNC stiže u Slavonski Brod, pripremite se za borilački spektakl

Fnc 28Slavonski BrodRing Djevojke
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx