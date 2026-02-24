Ring djevojke zapalile mreže uoči spektakla u Brodu: Zbog njih mnogi jedva čekaj kraj runde...

Najveća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC), još je jednom dokazala svoju dominaciju na sceni, podigavši atmosferu uoči svog nadolazećeg događaja u Slavonskom Brodu. Novom objavom na Instagramu, FNC je potvrdio da su pripreme za FNC 28 u punom jeku, a interes javnosti je dosegao vrhunac jer su ulaznice za borilački spektakl već potpuno rasprodane, danima prije samog događaja.

Glamurozna najava rasprodane večeri

U videu objavljenom na službenom FNC profilu, glavne zvijezde su takozvane "cage girls", koje su pokazale da su i one spremne za akciju. Kroz kadrove koji podsjećaju na scene iz holivudskih boksačkih filmova, djevojke su prikazane kako treniraju u dvorani, od preskakanja vijače do poziranja u ringu u prepoznatljivim FNC ogrtačima.

Ako ne želite propustiti nijedan FNC događaj, osigurajte pristup putem Voyo platforme! Godišnja pretplata donosi najveću uštedu!

"Cage girls su spremne, jeste li vi spremni?", stoji u opisu objave, čime organizacija izravno komunicira s fanovima i dodatno podiže adrenalin. Objava je potvrdila ono o čemu se već šuškalo: ulaznice za događaj u Dvorani Vijuš, koji se održava 28. veljače, u potpunosti su rasprodane.

Ako ne želite propustiti nijedan FNC događaj, osigurajte pristup putem Voyo platforme! Godišnja pretplata donosi najveću uštedu!

Za sve one koji nisu uspjeli osigurati svoje mjesto, borbe će se moći pratiti uživo putem PPV prijenosa na globalnoj platformi FNC.tv, dok je u Hrvatskoj i regiji prijenos ekskluzivno dostupan na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: FNC stiže u Slavonski Brod, pripremite se za borilački spektakl