Žena iz Virovitice ostala bez 96.500 eura, evo što je napravila: 'Naišla je na oglas...'

Iz Policijske uprave virovitičko-podravske izvijestili su u utorak da su zaprimili kaznenu prijavu 50-godišnjakinje koja je ostala bez 96.500 eura smatrajući da ulaže u kriptovalute.

Prema policijskim informacijama, oštećena je tijekom kolovoza 2025. godine putem društvene mreže naišla na oglas u kojem se nudila zarada ulaganjem u kriptovalute i plemenite metale.

Nakon što je stupila u kontakt s nepoznatim osobama, dovedena je u zabludu lažnim prikazivanjem mogućnosti ostvarivanja velike dobiti. Vođena obećanjima o brzoj i sigurnoj zaradi, žena je u razdoblju od kolovoza 2025. do veljače 2026. godine u više navrata uplatila ukupno 96.500 eura.

Policija apelira

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti slučaja, a po njegovu završetku nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće.

Iz policije već duže vrijeme apeliraju na građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara.

Osim što je ulaganje u kriptovalute samo po sebi rizično, postoji opasnost od prevaranata koji se lažno predstavljaju kao investicijski savjetnici ili brokeri.

