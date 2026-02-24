Suzana Mančić seli iz stana u Beogradu: 'Postalo je nepodnošljivo'

Bivša loto djevojka Suzana Mančić (69) ovih dana prolazi kroz veliku životnu promjenu. Kako je otkrila za srpske medije, odlučila je napustiti stan u samom centru Beograda i preseliti se u mirniji dio grada, daleko od gradske vreve i svakodnevne buke.

Kako kaže, život u strogom centru postao joj je previše naporan.

"Beograd je postao malo nepodnošljiv. Bila sam u centru i centar je postao nemoguć za život. Selim se u mirnije krajeve koji nisu daleko, ali nude potpuno drugačiji mir", ispričala je za Blic.

Godinama je živjela u srcu grada, no buka, sirene i užurbani tempo, priznaje, počeli su joj ozbiljno smetati. Upravo zato odlučila je okrenuti novu stranicu i pronaći okruženje koje će joj pružiti više tišine i privatnosti.

Očevina koja je postala raj

Osim gradskog preseljenja, Suzana već godinama njeguje i svoju vikendicu u Velikoj Moštanici, koja za nju ima posebnu emotivnu vrijednost. Riječ je o obiteljskom imanju koje je naslijedila od oca.

"To je moja očevina. Kao dijete gledala sam kako je moj otac, kad je otišao u mirovinu, zasadio prekrasan voćnjak i dvije linije vinove loze. Tada je tamo bila samo mala baraka u kojoj je držao alat i sklanjao se od kiše", prisjetila se.

Nakon očeve smrti 1994. godine imanje je godinama bilo zapušteno. Nitko, kaže, gotovo desetljeće nije kročio ondje. Priroda je učinila svoje, voćnjak je podivljao, ruže su se razrasle, a cijeli prostor zarastao u šipražje.

Jednom prilikom, tijekom snimanja svoje emisije, odlučila je ponovno posjetiti imanje. Taj povratak, priznaje, bio je iznimno emotivan.

"Jedva smo se probijali kroz šikaru, kao kroz džunglu. Prepoznala sam mjesto samo po ostacima ograde. Rasplakala sam se i pitala samu sebe kako sam mogla dopustiti da očevina tako propadne", iskreno je ispričala.

Foto: M.P.

Godine rada i ulaganja

Obnova imanja nije bila ni brza ni jeftina. Suzana je uložila godine truda, rada i znatna financijska sredstva kako bi zapuštenu parcelu pretvorila u, kako kaže, “raj na zemlji”.

"Ne možete vjerovati koliko košta raskrčiti jedan plac. Kuća je zaista bunar bez dna. Uvijek nešto pukne, pokvari se ili treba dodatno urediti", priznala je svojedobno.

Unatoč svemu, zadovoljstvo koje osjeća ondje ne može se mjeriti ni s čim. U miru svoje vikendice pronalazi ono što joj gradski život više ne može pružiti.

"Dođem, sjednem na trijem, podignem noge, skuham kavu i samo slušam tišinu. To je danas pravi luksuz", kaže.

Dodaje i kako još uvijek postoje infrastrukturni izazovi, poput nedostatka struje na dijelu imanja i neuređenog puta, no nada se da će i to uskoro biti riješeno.

