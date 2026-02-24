Nadnaravno? 'Umrla sam, a anđeli su me vratili u život. Ne morate mi vjerovati, ali...'

Kažu da vrijeme stane kada doživite šok ili traumu, a upravo se to dogodilo Violet Skies kada je prije 20 godina doživjela stravičnu prometnu nesreću. Njezin se automobil pri brzini od preko 110 kilometara na sat prevrnuo i počeo kotrljati uz autocestu. Danas, u 41. godini, čvrsto vjeruje da je tog dana nakratko umrla, ali su je spasili anđeli koji je, kako kaže, i danas vode kroz život.

Iscrpljena nakon dugog radnog dana, Violet je nakratko zaspala za volanom dok se vraćala s posla u Cambridgeu prema domu u Ipswichu. "Probudila sam se uz trzaj i shvatila da ću se sudariti s nadolazećim autom. Instinktivno sam okrenula volan u suprotnom smjeru, ali sam izgubila kontrolu, sletjela s ceste i udarila u dva stabla", prisjeća se.

Violet se sjeća kako je pomislila: "To je - to, ovako ću umrijeti." Preplavio ju je i neopisiv osjećaj tuge što se nije posljednji put čula s majkom, koju je pokušala nazvati nakon posla, ali se nije javila.

Nakon udarca u drugo stablo izgubila je svijest. Kada se probudila, vidjela je dva nepoznata muškarca kako zure u nju. Jedan od njih briznuo je u plač kada je otvorila oči, govoreći: "Hvala Bogu da si živa!".

Vidjevši stanje smrskanog vozila, vjerojatno je bio uvjeren da je mrtva. Unatoč silini sudara, Violet je prošla samo s potresom mozga te manjim posjekotinama i modricama. Riječ "čudo" čula je nebrojeno puta, od vatrogasaca koji su je izvlačili iz olupine, preko bolničara, do bolničkog osoblja. Svi su joj, kako kaže, ponavljali koliku je sreću imala što je preživjela.

Vizije anđela i ljubičastog plamena

"I ja tako mislim, ali čvrsto vjerujem da sam tog dana, prije 20 godina, nakratko umrla, a spasili su me anđeli. Isti anđeli koji me i danas vode", objašnjava Violet. Svjesna je da njezina priča mnogima može zvučati nevjerojatno, no ne osjeća potrebu da ih uvjerava u svoje iskustvo. Uvjerena je da je sudbina tog dana intervenirala jer je još imala svrhu koju je trebala ispuniti.

Nakon nesreće sve se promijenilo. Svake noći sanjala je isti san. Vidjela bi sebe kako lebdi iznad mjesta nesreće, gledajući dolje u svoj uništeni automobil. U snu bi se pojavila ljubičasta svjetlost zajedno s dva "bića" s obje njezine strane.

"Primili bi me za ruke i nježno me vodili dolje u automobil, natrag u moje tijelo. Tada bih se, u točno istom trenutku sna, uvijek naglo probudila", opisuje. To je bio njezin prvi susret s onim što spiritualisti nazivaju "ljubičastim plamenom", unutarnjim kapacitetom koji svatko može iskoristiti za uklanjanje negativne energije, iscjeljenje i transformaciju.

Dug put do duhovnog buđenja

Kako je šok od nesreće počeo blijedjeti, Violet se neprestano pitala zašto je još uvijek ovdje, ali nije znala kako procesuirati sve te pomiješane osjećaje. Na kraju je dobila lijekove za posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) i snovi su prestali. Izgubljena i zbunjena, okrenula se alkoholu kako bi otupila osjećaje. Iako je i dalje bila uspješna na poslu, osjećala se neispunjeno.

Napredovala je u karijeri, dobro zarađivala, kupila kuću i vozila službeni automobil, no sve joj se činilo isprazno i besmisleno. Prijelomni trenutak za njezino potpuno duhovno buđenje dogodio se 2014. godine, nakon smrti voljene bake. Ona je uvijek vjerovala da smo duše koje nastanjuju ljudska tijela i da naša duša nastavlja živjeti nakon smrti.

"Baka mi je rekla da će, ako je sve što vjeruje istina, nakon smrti pronaći način da me kontaktira i to mi dokaže, što je i učinila. Govorila bi mi u snovima, stvari bi se počele pomicati po kući, a snažan miris koji me podsjećao na nju pojavljivao bi se niotkuda", priča Violet. Taj miris bio je miris ustajalog dima cigareta, što je bila obiteljska šala jer je njezina baka bila strastvena pušačica.

Prihvaćanje duhovnosti i moć transformacije

Taj događaj potaknuo ju je da se pridruži duhovnoj grupi i počne raditi na svojoj intuiciji i psihičkim sposobnostima. Tada se počela dublje povezivati s "ljubičastim plamenom" koji je prvi put vidjela nakon nesreće. O toj temi napisala je i knjigu pod nazivom "The Violet Flame".

Povezivanje s plamenom i komunikacija s anđelima pomogli su joj transformirati odnose, uključujući i onaj s ocem, od kojeg je bila otuđena 14 godina. Ljubičasti plamen, kako kaže, osvijetlio je istinu i omogućio joj da vidi oca s više suosjećanja, shvaćajući da se i on borio s vlastitim problemima. Također joj je pomogao da nadvlada unutarnjeg kritičara koji ju je godinama sabotirao.

Ono što je proživjela bilo je toliko transformativno da želi osvijestiti i druge o tome. Svjesna je da će uvijek biti skeptika, ali uspoređuje ljubičasti plamen s osjećajem zaljubljenosti, piše Daily Mail.

"Znamo kada smo zaljubljeni, to je intenzivan i radostan osjećaj, ali ga je teško opisati i za njega nema opipljivog dokaza, to je samo sveprožimajuća emocija", zaključuje. Danas se osjeća oslobođeno, osnaženo i slobodno od prošlih ograničenja. Vjeruje da je nesreća bila dio njezine sudbine i da ju je upravo ta kratka smrt naučila kako uistinu živjeti.

