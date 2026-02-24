Zvali su je 'plavušom bez mozga', a ona je od nogometnog kluba stvorila pravo čudo

Kada je 2011. godine Carolyn Radford imenovana izvršnom direktoricom engleskog nogometnog kluba Mansfield Town, nogometni svijet, tradicionalno utočište muškaraca, nije bio spreman. Sa samo 29 godina, postala je najmlađa osoba na takvoj poziciji u povijesti engleskog profesionalnog nogometa, no umjesto priznanja, dočekali su je podsmijeh i otvoreni prezir.

Njezino imenovanje proglašeno je marketinškim trikom, a ona sama svedena na karikaturu: lijepo lice koje je posao dobilo zahvaljujući vezi s bogatim vlasnikom kluba. Malo tko je vidio diplomiranu pravnicu sa Sveučilišta Durham; vidjeli su samo, kako su joj dobacivali, "plavušu bez mozga".

Priča je započela 2010. godine kada je njezin današnji suprug, poduzetnik John Radford, kupio posrnuli Mansfield Town za simboličnu jednu funtu. Godinu dana kasnije, imenovao je Carolyn, tada Still, za izvršnu direktoricu. Gotovo dvadeset godina mlađa, atraktivna i bez prethodnog iskustva u vođenju nogometnog kluba, odmah je postala laka meta.

"Bilo je poražavajuće", priznala je u jednom intervjuu za britanske medije. "Biti mlada, relativno privlačna i žena, sve te stvari bile su protiv mene. Nazivali su me najgorim imenima, sponzorušom, glupačom. Nikoga nije bilo briga tko sam ja zapravo. I danas me gledaju kao da sam glupa."

Poniženja nisu dolazila samo od navijača. Svijet nogometnih direktora pokazao se jednako okrutnim. Opisala je kako bi na sastancima uoči utakmica drugi klupski čelnici namjerno ignorirali njezinu prisutnost, usmjeravajući sva pitanja i razgovor isključivo prema njezinom suprugu. Često bi joj dobacivali pokroviteljske i seksističke komentare poput: "Nadam se da se lijepo ponašaš danas" ili "Oh, vidi tebe, izgledaš prekrasno", izrečene na podrugljiv način.

"To su stvari koje nikada ne biste rekli drugom muškarcu", objasnila je. U tom dominantno muškom okruženju, gdje su svi, od igrača do uprave, bili muškarci, osjećala se usamljeno i izolirano.

Od ničega napravila nešto

Dok su se kritičari bavili njezinim izgledom i privatnim životom, klub koji je preuzela bio je na koljenima. Mansfield Town je tavorio u petoj, amaterskoj ligi, s dugom većim od milijun funti i infrastrukturom u raspadu. Stadion je, osim na dan utakmice, bio "grad duhova". Situacija je bila toliko loša da su u prvim danima ona i njezina majka morale osobno peći pite i kuhati hranu za navijače jer klub nije imao ni funkcionalnu kuhinju ni kuhara.

Radford je zasukala rukave. Umjesto da se prepire s kritičarima, odlučila je odgovoriti rezultatima. Uvela je profesionalni poslovni model u klub koji se vodio kao lokalna birtija. "Ljudi su govorili: 'Ali mi smo to uvijek tako radili'. Morali smo provesti čistku u glavama kako bismo promijenili kulturu", prisjetila se.

Rezultati su bili zapanjujući. Pod njezinim vodstvom, klub je u potpunosti restrukturiran. Uloženo je u novi travnjak, izgrađen je moderan trening centar, a klupske prostorije su preuređene. Reformirana je i ženska nogometna ekipa koja je bila raspuštena pod bivšim vlasnikom. Najvažnije od svega, 2013. godine Mansfield Town vratio se u profesionalni rang natjecanja, u Football League, nakon pet godina izbivanja. Financijski, klub je od gubitnika postao stabilan i profitabilan subjekt, što je pravo čudo u nižim rangovima engleskog nogometa.

Carolyn Radford nikada nije dopustila da je definira tuđe mišljenje. Shvatila je da njezina uloga nije biranje taktike ili igrača, već vođenje kluba kao uspješnog poduzeća. "Ne moram znati pravilo zaleđa. Moj posao je pregovaranje s igračima, agentima i sponzorima kako bih osigurala najbolje moguće uvjete za Mansfield Town. U tome sam dobra", izjavila je.

Njezina predanost i poslovna oštroumnost konačno su dobile i službeno priznanje. Godine 2019. proglašena je za najbolju izvršnu direktoricu u League Two (četvrti rang natjecanja), čime je definitivno ušutkala i najveće sumnjičavce. To je bila kruna njezine borbe, dokaz da kompetencija, znanje i naporan rad nemaju spol.

Danas je Carolyn Radford jedna od najutjecajnijih žena u britanskom sportu. Njezina priča nije samo priča o spašavanju jednog nogometnog kluba, već i o razbijanju staklenog stropa u jednom od najkonzervativnijih okruženja na svijetu. Iako priznaje da je put bio težak i bolan, postala je inspiracija i uzor, aktivno se zalažući za veće uključivanje žena u upravljačke strukture sporta. Svojom upornošću i uspjehom dokazala je da "čelična lady" može nositi visoke potpetice i voditi nogometni klub bolje od mnogih muškaraca.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatske hokejašice posebna su priča: 'Svi pitaju 'imaš zube?' i očekuju neke robusne cure'