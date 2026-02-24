Ranjeni Ukrajinci sletjeli u zračnu luku Zagreb: Liječit će se u hrvatskim bolnicama

'JASNA PORUKA' /

U Hrvatsku je danas stiglo 19 ranjenika iz Ukrajine, koji će se liječiti u hrvatskim bolnicama. Ovo je 5. put da ranjenici dolaze. Ukupno je do sada stigao 91 ranjenik. S ukrajinskim ranjenicima stiglo je i sedam osoba u pratnji.

Ministar branitelj Tomo Medved poručio je da je ovo jasna poruka prijateljstva Ukrajini. 'Među njima nalaze se teški ranjenici. Bit će podvrgnuti operativnim zahvatima i upućeni na rehabilitaciju u specijalne ustanove i veteranske centre. Trenutačno na liječenju još je 12 ranjenika od ranije.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić poručila je da su ranjenici unaprijed raspoređeni prema ustanovama prema njihovoj potrebi. Ukrajinski ranjenici se liječe po standardu hrvatskih osiguranika. Andrii Lupak, zamjenik ukrajinskog veleposlanika, zahvalio je na pomoći.