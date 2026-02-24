Plenković u Kijev nije došao praznih ruku: Evo što dajemo Ukrajincima da se obrane od ruske invazije

Premijer Andrej Plenković doputovao je u utorak u Kijev, gdje će, s nizom čelnika Europske unije, sudjelovati na obilježavanju 4. obljetnice početka druge ruske agresije na Ukrajinu.

Sastat će se s predsjednikom Ukrajine, Volodimirom Zelenskim, predsjednicom Vlade, Julijom Sviridenko, te predsjednikom Vrhovne rade, Ruslanom Štefančukom. Bit će nazočan i na sastanku Koalicije voljnih.

U hrvatskom izaslanstvu su i ministar vanjskih i europskih poslova, Gordan Grlić Radman, predsjednik Odbora za vanjsku politiku u Hrvatskom saboru, Andro Krstulović Opara, i veleposlanica Republike Hrvatske u Ukrajini, Anica Djamić.

Foto: Vlada RH

Bilateralna pomoć Hrvatske Ukrajini

Ovo je peti posjet predsjednika Vlade Ukrajini od veljače 2022. godine. Tijekom boravka u Kijevu, Plenković će odati počast stradalim ukrajinskim braniteljima te razgovarati o daljnjim mirovnim pregovorima, vojnoj pomoći i financiranju Ukrajine, energetskoj suradnji, kao i potpori Ukrajini na europskom putu.

Ukupna dosadašnja bilateralna pomoć Hrvatske Ukrajini iznosi 385 milijuna eura, što obuhvaća vojnu, diplomatsku, humanitarnu, energetsku, tehničku i drugu potporu, a primljeno je i više od 30 tisuća ukrajinskih izbjeglica.

Hrvatska je dosad Ukrajini uputila 16 paketa vojne pomoći i pridonijela je kroz NATO-ov mehanizam PURL s 15 milijuna eura.

Plenković će biti odlikovan

Tijekom posjeta predstavit će se novi paket bilateralne pomoći za Ukrajinu, koji uključuje četiri DOK-ING-ova stroja MV-4 za razminiranje, doprinos Fondu za energetsku obnovu Ukrajine u iznosu od 1,5 milijuna eura te dodatnu tehničku potporu energetskom sustavu Ukrajine.

Nakon susreta s ukrajinskim predsjednikom, Plenkoviću će biti uručeno odlikovanje kneza Jaroslava Mudrog I. stupnja, koje se dodjeljuje za značajan doprinos jačanju međudržavne suradnje, potpori suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine, dobrotvornim aktivnostima i promicanju Ukrajine diljem svijeta.

