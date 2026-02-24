Kaos u Saboru nakon Dalijinog govora, pogledajte snimku: 'To ne bi pojeo pas s maslom'

Žestoka rasprava izbila je u utorak ujutro u Hrvatskom saboru nakon što je slobodni govor održala zastupnica Dalija Orešković (DOSIP).

Govorila je između ostalog o izjavu HDZ-ovog Mislava Hermana, koji je kazao da po njemu nema razlike između jugoslavenskog antifašizma i NDH. "Jasno je kao dan da između DP-a i HDZ-a više nema nikakve razlike i da je ustašizacija Hrvatske, koja traje otprilike godinu dana, nedvosimislena volja čitave vladajuće većine", navela je Orešković.

Dodala je da je HDZ, umjesto da osudi DP-ov ideološki spektar, putem svojih istaknutih članova krenuo u natjecanje s DP-om tko je veći, ili najveći ustaša. "To znači da Hrvatska u ovom trenutku ima proustašku vlast", ocijenila je zastupnica.

'Režim počeo crtati mete ljudima na čelo'

Navela je i da HDZ kreće prema putu fašista te da to znači da su to ljudi bez moralnih kočnica koji su za vlast spremni napustiti sva načela i vrijednost koje su nekada nosili. "Kada bi se takvim poklopile političke i životne okolnosti, primjerice radi ostanka na vlasti, ne bi me začudilo da su protiv svojeg naroda u stanju raditi gore stvari od ovih koje gledamo, pa i gore zločine kakvih smo se nagledali u povijesti", rekla je Orešković u sabornici.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"Ovaj režim počeo je otvoreno crtati mete ljudima na čelo. Nisu to samo predstavnici nacionalnih manjina i Srbi. Malo je potrebno da netko od nacrtane mete postane žrtva. O tome su zapravo radi. Takvima u svoje ime poručujem - nosite si to ustaštvo tamo odakle ste i došli", dodala je Orešković.

Kukavica: 'Hoće li zatražiti zabranu 'Lijepe naše''?

Nakon što je završila s izlaganjem, dio desne oporbe odmah je krenuo s replikama. "Apsolutno odbacujem tvrdnje da smo mi hrvatski branitelji ustaše. Samo se pitam hoće li kolegica Orešković, kada nas vraća u Drugi svjetski rat, biti dosljedna i zatražiti zabranu himne 'Lijepa naša' jer je isto bila službena za vrijeme NDH", naveo je DP-ov Ivica Kukavica, dok je njegov stranački kolega Stipo Mlinarić poručio da je Orešković "kao narikača došla na listu SDP-a i ušla u Sabor, sada tu moralizira, a zadnja je koja treba moralizirati".

Javio se i Mostov Marin Miletić, koji je rekao da je razočaran jer je očekivao da će "kolegica Dalija govoriti i o ustaškom nasipu u obliku slova u uz granicu Hrvatske".

"Uvijek ćemo biti antikomunisti, antitotalitaristi, ali i protufašisti, što nam ekipa s lijeve strane nikako ne može oprostiti", dodao je Miletić.

Jandroković: 'To ne bi pojeo pas s maslom'

"Jednom sam vas zamolio da nas spasite od ovakvih izljeva bijesa", rekao je pak Predrag Mišić (DP) predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću. "Ako mene nazivate ustašom, ubuduće ću i ja moći koristiti retoriku, ali me onda nećete moći zaustaviti", nastavio je Mišić.

Jandroković je potom rekao da je to bio slobodni govor pa da nije davao opomene, ali je kazao da su riječi Dalije Orešković po njemu potpuno neprihvatljive. "Neka ljudi slušaju pa neka procijene tko širi mržnju, a tko zagovara dijalog i zajedništvo", poručio je Jandroković, a potom je prozvao zastupnicu stranke Možemo! Uršu Raukar-Gamulin i kazao da se smijala dok je on pričao.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"Smiješno vam je kolegice? Dobro, kad će vama netko govoriti na način kao što je kolegica Orešković govorila o svojim političkim protivnicima, nemojte zapomagati i tražiti moju zaštitu. Jer ono što je izgovoreno ne bi pojeo ni pas s maslom. Kolegica Orešković priča o tome da će aktualni političari provoditi zločine po uzoru valjda na NDH", naveo je Jandroković.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"To su toliko strašne optužbe da bi s vaše strane bilo mudro da ste se ustali i rekli kolegici Orešković da nije baš redu to što govori, a ne da se podsmjehujte. Meni se podsmjehujete. Ostat ću pribran da vam ne odgovorim, jer biste mi sigurno optužili po osnovama vaše ljevičarske ideologije", zaključio je predsjednik Sabora.

