Daliju Orešković stresla struja, otkrila nam je detalje drame: 'Golom rukom sam dirnula žice'

Saborsku zastupnicu Daliju Orešković (DOSIP) u četvrtak je tijekom sjednice Hrvatskog sabora stresla struja.

Tijekom izlaganja HDZ-ovog Marka Pavića, Orešković se na svojem uobičajenom mjestu sagnula kako bi uključila punjač. Odjednom je glasno vrisnula i nekoliko puta prodrmala rukom, a nesvakidašnji trenutak snimile su kamere u sabornici.

Nakon nekoliko sekundi, potpredsjednik Sabora Ivan Penava, koji je tada imao ulogu predsjedavajućeg, zamolio je Pavića da stane i upitao što se dogodilo. "Kolegice jeste li u redu, trebate li pomoć? Nemojte napraviti kratki spoj. Treba li vam pomoć?", zanimalo je Penavu.

Vidno šokirana Orešković kazala je da ju je stresla struja, ali da je sve u redu. Do nje je potom prišao nezavisni zastupnik Josip Jurčević i počeo pregledavati punjač koji je izazvao dramu.

Orešković opisala što se dogodilo

Dalija Orešković za portal Net.hr opisala je što se točno dogodilo: "Ispod klupa imamo utičnice u koje kopčamo uređaje potrebne za rad. U tom trenutku punila sam mobitel, a u ruci mi je ostala žica koja se odvojila od kućišta".

"Nisam gledala, i kad sam posegnula kako bih izvadila glavu punjača, nisam primijetila da je pukla vanjska plastika - golom rukom sam dodirnula žice", dodaje zastupnica.

Naglašava da je s njom sve u redu - normalno je nastavila s radom, no po ruci ima male plikove od struje. "Žao mi je što sam sve uznemirila", zaključuje Orešković.

Podsjetimo, zastupnici su se u četvrtak nakon jednosjemene pauze vratili u klupe. Prvi ovogodišnji "aktualac" obilježila je rasprava oko odabira ustavnih sudaca i rada ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića.

POGLEDAJTE VIDEO: Od malog Trumpa do Trnoružice: Uz likove iz bajke započelo je proljetno zasjedanje Sabora