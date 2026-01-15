Plenkovića danas čeka 'užaren stolac': Zastupnici se vraćaju u klupe u novoj godini

Nakon jednomjesečnog odmora, saborski zastupnici u četvrtak se vraćaju svom redovnom poslu kada 'aktualnim prijepodnevom' Hrvatski sabor počinje novu, 9. sjednicu koja će potrajati do 27. ožujka, odnosno 34 plenarna dana.

Premijeru i ministrima zastupnici će postaviti 39 pitanja. Ždrijeb je htio da prva to učini nezavisna Boška Ban, a posljednji Mostov Zvonimir Troskot.

Za pretpostaviti je da će među njima biti i upiti o premijerovu prijedlogu da se izbor čelne osobe Vrhovnog suda poveže s izborom troje sudaca Ustavnog suda, o kupovini francuskih Rafalea, što je problematizirao i predsjednik države, o rastu socijalnih naknada itd.

Premijer Andrej Plenković Saboru će podnijeti izvješće o redovnim sastancima Europskog vijeća održanima 23. listopada i 18. prosinca prošle godine.

U petak će zastupnici raspravljati o Vladinu prijedlogu da se unaprijedi sustav skrbi o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, što bi se osiguralo izmjenama Zakona o civilnim stradalnicima iz tog rata.

Tri dana zasjedanja

Promijenio bi se model određivanja prava što bi omogućilo povećanje osobne invalidnine, posebnog dodatka, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog dodatka, obiteljske invalidnine i novčane naknade za civilne stradalnike, uređenje prava iz zdravstvene zaštite, proširenje prava na troškove ukopa i grobno mjesto.

Povećani iznos prava počeo bi se isplaćivati u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona, a ne od 1. siječnja kako je bilo predviđeno s obzirom na to da Zakon još nije stupio na snagu.

Na prvoj sjednici u 2026. godini, Sabor će raditi uobičajenom dinamikom, tri tjedna zasjedanja, pa tjedan pauze za rad na terenu, pa onda opet tri tjedna zasjedanja.

Do kraja ožujka zastupnike čeka puno posla, na dnevnom redu već sada je 99 točaka, na uvrštavanje ih čeka još 15-ak, a izvjesno je da će, dok zasjedanje traje, pristizati i nove. Od sadašnjih 99 točaka, 40-ak su predložili zastupnici oporbe, a 50-ak čine različita izvješća.

Jedna od tema kojima bi zastupnici trebali reći svoje mišljenje je i novi saborski Poslovnik koji bi trebao rad Sabora učiniti dinamičnijim, učinkovitijim i građanima zanimljivijim. Plan je da se modernizira aktualno prijepodne, skrate rasprave, onemogući repliciranje unutar kluba, redefinira sada naširoko korištena povreda Poslovnika.

