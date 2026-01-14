Davorkin suprug umro dok je čekao ono što mu pripada: 'Zvao je iz bolesničkog kreveta'

Novi udarac za ministra socijalne politike Marina Piletića. Upravni sud u Zagrebu zaprimio je više od 200 tužbi vezanih uz inkluzivni dodatak.

Velik dio njih odnosi se na neisplaćene dodatke osobama koje su preminule i koje zbog spore države nisu dočekale inkluzivni dodatak.

RTL Danas doznaje da će novih tužbi biti još.

Dodatak dobio tri dana nakon što je preminuo

Suprug gospođe Davorke Šego je inkluzivni dodatak čekao pola godine. Bio je onkološki pacijent. Odobren mu je, ali prekasno - tri dana nakon što je preminuo. "Doista je učinio više nego što je mogao da ostvari pravo na inkluzivni dodatak. Iz bolesničkog kreveta svakodnevno je zvao Zavod za socijalnu skrb, ali bez odgovora. Tako da sam jako razočarana u sustav", govori nam Davorka.

Zbog inkluzivnog dodatka, mjesečne novčane naknade namijenjene osobama s invaliditetom, koja zamjenjuje prijašnje naknadne, na zagrebački Upravni sud stiglo je 226 žalbi, 227. mogla bi biti ona gospođe Davorke.

"Žalbu sam podnijela u zakonskom roku, s obzirom na to da javnopravno tijelo nije donijelo odluku po žalbi, razmišljam da pokrenem upravni spor zbog šutnje administracije", dodaje Davorka.

Ministarstvo bez izjave

Oko 15 tisuća ljudi preminulo je prije nego što je sustav riješio njihov zahtjev za odobravanje inkluzivnog dodatka. "Dajem primjer jedne majke kojoj je umrla kćer. Ušla je u stvarno tešku financijsku situaciju zbog liječenja svoje kćeri, toliko mi se požalila da bih danas i ja plakala - da nema za napisati svojem djetetu na grobu ime i prezime. Dobila je rješenje od Mirovinskog, ali Centar za socijalnu skrb nije stigao napisati zaključno rješenje", kaže za RTL Danas Sanja Šutej, članica Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba.

"Ne želim to sad komentirati jer je tu bilo svakakvih situacija gdje su ljudi prijavljivali članove svoje obitelji koji su bili u visokoj dobi starosti, bili su nepokretni, imali su 90 godina, jer su čuli da je novi zakon pa da će dobiti nova prava", o slučaju je rekao premijer Andrej Plenković i dodao da ne kaže da su "muljali", već da ističe primjer iz sustava koje koordinira Ministarstvo rada.

Iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava su bez izjave, samo poručuju da će postupiti po odluci suda.

'Totalni poraz sustava'

"Mislim da je ovo totalni poraz sustava i ja pozivam sve ljude koji imaju tako da se dignu i neka se slobodno žale", kaže Šutej. Sud će o tome odlučiti putem tzv. oglednog predmeta, sudske prakse koja se primjenjuje ako je sudu stiglo više jednakih ili sličnih tužbi.

"Ogledni spor bit će riješen u nadolazećem razdoblju, a uzevši u obzir specifične okolnosti i važnost tih predmeta. Kada odluka u oglednom sporu bude pravomoćna, sud nakon toga može riješiti sporove bez vođenja rasprave", o žalbama poručuju iz Upravnog suda u Zagrebu.

Gospođi Davorki i njezinu suprugu neisplaćen je dodatak u iznosu od 430 eura na mjesec za pola godine. "Ovo je borba za mog supruga i za mene i za sve ostale bolesne", kaže Davorka. Izgubila je bitku za suprugov život, ali ovu pravnu planira dobiti.

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto kasni inkluzivni dodatak i što radi država?