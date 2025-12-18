Velika pobjeda Udruge Sjena i udarac za ministra Piletića: Reagirala i Vlada

Bez dileme i jednoglasno, ustavni suci su rekli svoje – ključne odredbe Zakona o osobnoj asistenciji su diskriminatorne i nespojive s Ustavom.

Odluka je to koju slave tisuće obitelji. Jedna od njih je i obitelj 19-godišnjeg Anđela Lozančića iz Splita, koji će dobiti osobnog asistenta. Majka Mirela govori nam: "Za naše dijete to znači da on jednoga dana može ići s nekim drugim. Da ne ovisi samo o obitelji. Da na kavu, sladoled, u kafić može otići sa nekim drugim, a da to nismo samo mi roditelji."

Sud je ovu odluku obrazložio na više od 80 stranica.

Ukinuta je odredba prema kojoj djeca, odnosno osobe mlađe od 18 godina koje se ne školuju, nemaju pravo na osobnog asistenta.

Ukinuta je i odredba po kojoj nemaju pravo na osobnog asistenta ako njihov roditelj ima status roditelja njegovatelja.

Nema više ni ograničenja satnice od maksimalno 352 sata osobne asistencije, koja će se određivati prema stvarnim potrebama osoba s invaliditetom.

I baš to je ono za što su se borili u Udruzi Sjena. Suzana Rešetar, predsjednica Udruge Sjena ističe: "Ukinute su diskriminatorne odredbe koje su zapravo bile problematične od samog prijedloga nacrta zakona o osobnoj asistenciji na koji smo mi uporno upozoravale prije puštanja zakona u E-savjetovanje"

U udruzi smatraju da do ovoga nije smjelo ni doći pa glavnog krvica vide u resornom ministru Marinu Piletiću .

Suzana Rešetar, predsjednica Udruge Sjena ističe: "Ostavlja iza sebe uništen resor socijalne skrbi. Ostavlja žrtve što je najtužnije i najgore od svega. Ministar Piletić definitivno nije osoba koja ovaj resor može više voditi."

Ministar Piletić na prozivke odgovara kako čini sve što je u njegovoj moći da zadovolji potrebe osoba s invaliditetom.

"Mi ćemo učiniti da bilo koji osjećaj nezadovoljstva ispravimo. Ako je zato potrebna, i moja isprika, i moja ostavka. Ja s tim zaista nemam problema. Činim svakog dana napore koji su vidljivi. I u državnom proračunu, i u institucijama, i u pružateljima usluga i osobama koje brinu o osobama s invaliditetom. Kojima smo osigurali da te usluge budu dostupne u svakom kutku Hrvatske"

Svaki dan napore ulažu i obitelji osoba s inavliditetom. I zato im je potrebno pomoći, a ne odmoći, kao što je bilo u ovom slučaju.

Majka djeteta s posebnim potrebama, Mirela Lozančić

"Možda bi ja mogla malo kvalitetnije posvetiti drugoj djeci. Možda bih ja mogla s njim otići u park.

Bolest im je dovoljno težak teret. A konstantno se moraju boriti i s birokracijom. Ovaj put su je - pobijedili.

Očitovala se i Vlada

O svemu se naknadno očitovala i Vlada čije priopćenje:

Ministar Marin Piletić kazao je danas da će poštovati odluku Ustavnog suda kojom je ukinuo određene dijelove Zakona o osobnoj asistenciji. Kazao je i da stručne službe njegova Ministarstva analiziraju tu odluku, podsjetivši da su brojne politike godinama najavljivale ovaj zakon, ali nisu htjeli ući u ovaj složen proces upravo zbog njegove osjetljivosti. Naglasio je i da je ova Vlada učinila sve za dostupnost usluga i naknada...

Osobe s invaliditetom godinama čekale zakone Zakon o osobnoj asistenciji i o inkluzivnom dodatku

U razgovoru s novinarima ministar se osvrnuo i na odluku Ustavnog suda kojom je ukinuo određene dijelove Zakona o osobnoj asistenciji, kazavši da Ustavni sud ima ulogu da sve zakone koje Hrvatski sabor donese da ukoliko postoji zahtjev za ocjenu ustavnosti vrednuje i naravno donese svoj pravorijek.

Mi, dodao je, nemamo druge mogućnosti nego prihvatiti ono što je Ustavni sud donio.

Podsjetio je da su osobe s invaliditetom godinama čekale dva ključna zakona za realizaciju svojih potreba, a riječ je o Zakonu o osobnoj asistenciji i Zakonu o inkluzivnom dodatku. Ministar je pritom ponovio i riječi pravobranitelja za osobe s invaliditetom: Desetljeće čekanja, napokon koristimo određena prava.

Što se tiče odluke Ustavnog suda da ukine pojedine odredbe Zakona o osobnoj asistenciji, a među njima i onu koja se tiče dobne granice, ministar je istaknuo da dobnu granicu od 18 godina nisu propisali sami od sebe, nego upravo u dogovoru sa svim udrugama koji su godinama testirale i provodile uslugu osobne asistencije.

Mi smo, pojasnio je, jasno komunicirali prema Ustavnom sudu da osobna asistencije nije jedina usluga dostupna za osobe s invaliditetom, ali i za djecu s teškoćama. U istom zakonu, dodao je, jasno su raspisane odredbe za djecu s teškoćama koje pohađaju obrazovni program bilo koje vrste, da imaju pravo i na pomoćnika u nastavi.

Dodao je da je za pomoćnike u nastavi, koji su dostupni djeci s teškoćama osoba, također osigurano financiranje putem europskih sredstava, a u posljednjih nekoliko godina proširen je i status roditelja njegovatelja i njegovatelja. Naglasio je i da su u posljednje tri godine značajno povećane naknade za roditelje i njegovatelje.

Podsjetio je da su najavili da će evaluirati Zakon o osobnoj asistenciji početkom 2026. i nakon što čuju iskustva s terena krenuti u pripreme izmjene i dopune zakona.

Stručne službe Ministarstva analiziraju odluku Ustavnog suda

„Ustavni sud je sad maknuo određene elemente kao što su punoljetnost, kao što je nepostojanje prepreka za ostvarivanje osobne asistencije ukoliko roditelj ima status roditelja njegovatelja ili osoba ima njegovatelja, to ćemo poštovati”, kazao je Piletić. Dodao je i da stručne službe Ministarstva temeljito analiziraju što to sve znači i da će sigurno morati prilagoditi postupanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad onim odredbama koje su samom odlukom Ustavnog suda postali sastavni dio zakona.

Odgovarajući na pitanje novinara, ministar je kazao da je njegova ostavka uvijek na raspolaganju, podsjetivši su brojne politike godinama najavljivale ovaj zakon, ali nisu htjeli ući u tako složen proces upravo zbog njegove osjetljivosti i individualnih prava svake pojedine osobe s invaliditetom koja, i kad dobije određenu vrstu usluge, možda ima osjećaj nezadovoljstva, nepravde, da ta usluga nije ispunila njihova očekivanja.

Naglasio je da su zakoni o osobnoj asistenciji i o inkluzivnom dodatku u nepune dvije godine provedbe značajno povećali broj osoba s invaliditetom koji koriste te usluge.

„Dosad su te iste osobe s invaliditetom bile marginalizirane, nisu imali zakonsko pravo“, ustvrdio je Piletić, rekavši da su bili svjesni svih izazova koje će provedba tih zakona donijeti. Mi smo, poručio je, donijeli političku odluku da ti zakoni u mandatu ove vlade stupe na snagu, dodavši da oni nisu konačni te će se kao i svaki zakon evaluirati i mijenjati.

Više od 8000 osoba s invaliditetom koriste usluge osobnog asistenta

Piletić je istaknuo i da više od 8000 osoba s invaliditetom koriste usluge osobnog asistenta, dodavši kako je prije donošenja Zakona, više od 4000 osoba s invaliditetom moglo „sanjati” osobnog asistenta, imali su ustavno pravo koje nije bilo konzumirano.

Naveo je da djeca nisu bila predmet Zakona o osobnoj asistenciji jer je to bila i preporuka svih udruga okupljenih u Zajednicu osoba s invaliditetom, pojasnivši da je osobna asistencija usluga uključivanja neovisnog življenja.

Što se tiče uključivanja djece u školski sustav, ministar je napomenuo da će se sutra, zahvaljujući intervenciji Vlade, u Slavonskom Brodu otvoriti nova škola za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju „Milan Armuš“, za koju su, kako je rekao, izdvojena značajna sredstva kako bi se povećala dostupnost obrazovanja i usluga rehabilitacije za djecu s teškoćama u razvoju.

Podsjetio je da je takva ista škola prije nekoliko godina otvorena u Virovitici, a prije mjesec dana u Čakovcu. U ovom trenutku se jedna gradi i u Krapinskim Toplicama.

„Mi kao politička vlast želimo osigurati sredstva da se osobama s invaliditetom, pa i djeci s teškoćama, pruže najbolji mogući uvjeti koji ova država može dati“, poručio je Piletić.

Hrvatska primjer u odnosu na zemlje u okruženju

Istaknuo je Hrvatsku kao primjer u odnosu na druge zemlje u okruženju, uzevši za primjer Sloveniju gdje kroz sustav dugotrajne skrbi koja uključuje i osobe s invaliditetom, birate ili naknadu ili uslugu.

„Mi smo spojili i naknadu i uslugu, i čitav niz drugih aktivnosti koje osobe s invaliditetom danas u Hrvatskoj mogu koristiti“, rekao je.

Podsjetio je i da je za inkluzivni dodatak osigurano četiri puta više, sa 250 milijuna eura na milijardu eura u ovoj godini.

„Meni je zaista žao ako se netko osjeća povrijeđenim, mi smo učinili sve za dostupnost usluga i naknada, a učinit ćemo sve i da bilo koji osjećaj nezadovoljstva ispravimo”, poručio je Piletić.

