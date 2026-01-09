Imamo pobjednike natječaja! Ovo su tri najljepše jelke po izboru našeg božićnog žirija

Kad pomislite da su svi blagdanski izazovi iza nas — jer je većina božićnih jelki već pospremljena, ostaci hrane od blagdana već su se davno pojeli, pokloni su već u upotrebi, za naš božićni žiri posao tek sada završava. Nakon burne noći u kojoj je bilo i ponešto rasprava naši hrabri ocjenjivači uspjeli su s usuglasiti i donijeti ključnu odluku, odabrali su najbolje od najboljih među vašim božićnim drvcima.

Božićni žiri je izabrao najljepše jelke

Proteklo su razdoblje pregledali na stotine vaših fotografija koje su pristigle na natječaj, preokrenuli ih jednako toliko puta, te pustili i poneku suzu zbog ljepote vaših predivnih blagdanskih dnevnih boravaka. Žiri se preznojavao nad iznimno kreativnim ukrasima, ručno izrađenim detaljima, jaslicama dostojnima kazališne predstave, te dekoracijama kojih se ne bi postidjeli ni najiskusniji dizajneri. I uspjeli su, od sedam sjajnih finalista izabrali su tri najljepše jelke.

Simpatije i ocjene naših vrijednih članova žirija, na kraju su jednoglasno osvojili Marija Gračan, Gordana Takač i Ivana Uglješić.

Prvo mjesto pravoj prekrasnoj eksploziji

Prvo mjesto ove je godine odlukom božićnog žirija odnijela Marija Gračan. Iako ocjenama izjednačena s drugoplasiranom Gordanom Takač, žiri je zaključio da je ipak puno zahtjevnije ovakvu božićnu bajku stvoriti jednim drvcem.

Foto: Marija Gračan

Podsjetimo Djed je zaključio kako je ovo drvce prava božićna eksplozija, poslovično zahtjevna Baka Mraz dala mu je najvišu moguću ocjenu, a Sob je istaknuo kako je ovo drvce prava bajka.

Na drugom mjestu božićna bajka

Na drugom mjestu je Gordana Takač čiju su božićnu bajku kreirala čak dva prekrasna drvca. Svako u svom posebnom izdanju. 'Lijeva je poput snježne vile: hladna, mirna, elegantna i puna pastelnih detalja. Desna je potpuna suprotnost – prava božićna eksplozija radosti, bombona, igračaka i svega što djeca obožavaju', zaključio je Djed Mraz.

Foto: Gordana Takač

Treće mjesto otišlo u ruke autorici ručno izrađenih ukrasa

I na trećem mjestu, oko koji su se najviše lomila koplja, završila je predivna jelka Ivane Uglješić. Presudili su ručno rađeni ukrasi, to je zaista trud koji je nemoguće zanemariti, a pritom su jako lijepi. 'Čipkaste kuglice, pahulje i detalji djeluju nježno, profinjeno i vrlo posebno – ovo nije nešto što se kupi u prvom dućanu', komentirala je Baka Mraz.

Foto: Ivana Uglješić

Pobjednicima našeg natječaja čestitamo, ali zahvaljujemo i svima vama koji ste nam poslali svoje fotografije i omogućili nam da imamo veselije i ljepše blagdane.

POGLEDAJTE GALERIJU