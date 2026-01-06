Želimo da blagdanski duh još malo potraje: Ovih 50 jelki ispunile su nas toplinom i srećom

Nova godina je tiho zakucala na vrata prije koji dan. Dok se blagdani polako pospremaju u kutije, jelke nestaju iz dnevnih boravaka, a ukrasi pažljivo odlažu, vraćamo se svakodnevnim obavezama. Obitelji se rastaju uz zagrljaje, gradovi se bude u uobičajenom ritmu. No mi želimo da blagdanski duh barem još malo potraje.

Ovih su blagdana vaše jelke zasule našu redakciju, naš božićni žiri imao je pune ruke posla, a najljepši prizori iz vaših domova ispunili su nas srećom i toplinom. Onako kako to samo blagdani mogu, zato smo izdvojili još 50 vaših predivnih jelki koje ste podijelili s nama.

Zavirite u galeriju – možda baš među njima pronađete svoju.