HVALA VAM /

Želimo da blagdanski duh još malo potraje: Ovih 50 jelki ispunile su nas toplinom i srećom

Želimo da blagdanski duh još malo potraje: Ovih 50 jelki ispunile su nas toplinom i srećom
Foto: Facebook
Nova godina je tiho zakucala na vrata prije koji dan. Dok se blagdani polako pospremaju u kutije, jelke nestaju iz dnevnih boravaka, a ukrasi pažljivo odlažu, vraćamo se svakodnevnim obavezama. Obitelji se rastaju uz zagrljaje, gradovi se bude u uobičajenom ritmu. No mi želimo da blagdanski duh barem još malo potraje.
Nova godina je tiho zakucala na vrata prije koji dan. Dok se blagdani polako pospremaju u kutije, jelke nestaju iz dnevnih boravaka, a ukrasi pažljivo odlažu, vraćamo se svakodnevnim obavezama. Obitelji se rastaju uz zagrljaje, gradovi se bude u uobičajenom ritmu. No mi želimo da  blagdanski duh barem još malo potraje. 

Ovih su blagdana vaše jelke zasule našu redakciju, naš božićni žiri imao je pune ruke posla, a najljepši prizori iz vaših domova ispunili su nas srećom i toplinom. Onako kako to samo blagdani mogu, zato smo izdvojili još 50 vaših predivnih jelki koje ste podijelili s nama. 

Zavirite u galeriju – možda baš među njima pronađete svoju.

Dina Šiljeg
Želimo da blagdanski duh još malo potraje: Ovih 50 jelki ispunile su nas toplinom i srećom