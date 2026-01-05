Među ovim se drvcima skriva jedno od dobitnika nagrade: 'Dječje ruke su najbolji dizajneri'

Ako vam se čini da su blagdani trajali duže nego prosječna novogodišnja odluka – niste usamljeni. Peti siječnja je onaj trenutak kad su jelke uglavnom “samo još kratko tu”, kolači se jedu iz navike, a svi se polako mire s povratkom u stvarnost. I baš zato, naš natječaj ulazi u svoju završnu fazu.

Ovo su posljednji krugovi ocjenjivanja, završni pogledi našeg žirija i finalni komentari prije nego što sve blagdanske dekoracije, i mi sami, službeno spakiramo u kutije. Još jednom s dozom humora i malo nostalgije, donosimo ocjene kojim zatvaramo ovogodišnji blagdanski natječaj. Za veliko finale donosimo ocjene jelki koje su ukrasili oni najmlađi, a poznato je da oni to rade s najviše srca.

Foto: Tea Pokupec

DJED MRAZ:

Ovo drvce ima stav. I to ne bilo kakav – ovo je čista dječja istina bez filtera. Vidim jasnu logiku: kuglice, mašne i jedan vrlo ozbiljan statement koji nema veze s trendovima nego s ljubavlju prema Dinamu. Nije savršeno simetrično, ali je savršeno iskreno. A iskreno, kad dijete zna što želi – tko sam ja da se bunim.

Ocjena: 8,5/10

BAKA MRAZ:

Ovdje ne ocjenjujem estetiku po pravilima odraslih. Ovo je drvce s karakterom i potpisom – i to vrlo snažnim. Statement ukrasi jasno govore tko je glavni dizajner i što mu je važno, njegov Dinamo. Možda nije modna pista, ali je originalno, autentično i emocionalno vrlo snažno.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Ovo drvce me baš razveselilo. Osjeća se dječja radost, ponos i uzbuđenje dok se ukrašavalo. Nema kalkulacije, nema ''mora ovako“, samo čista sreća i osobna priča. Ovo je drvce koje grije srce više nego oči.

Ocjena: 9,5/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce osvaja svojom iskrenošću, dječjom kreativnošću i snažnim osobnim statementom za voljeni klub. Nije ukrašeno da bi bilo savršeno, nego da bi bilo njegovo – i upravo je u tome njegova najveća vrijednost. Ovo je Božić viđen dječjim očima.

Prosječna ocjena: 9/10

Foto: Matić Kristina

DJED MRAZ:

Ovo drvce ima dušu. I to onu pravu, dječju, razigranu. Nema pravila, nema ograničenja – ima samo “sve može”. I to je najljepši odgovor na pitanje o bojama. Možda nije savršeno po katalogu, ali je savršeno po srcu.

Ocjena: 9/10

BAKA MRAZ:

Meni je ovo drvce baš nježno i iskreno. Vidi se trud, vidi se dječja ruka, ali i mama koja je to sve s ponosom prihvatila. Komentar uz sliku mu daje dodatnu vrijednost – ovo nije dekoracija, ovo je uspomena.

Ocjena: 9,5/10

SOB RUDOLF:

Ja ovakva drvca obožavam. Svaki ukras ima svoju priču, svaka kuglica je “morala baš tu”. Nema ponavljanja, nema kopiranja – samo čista kreativna sloboda. I da, odgovor “DA” na pitanje o bojama je potpuno ispravan.

Ocjena: 10/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Ovo drvce ne pokušava biti savršeno – ono to već jest, jer je nastalo iz dječje radosti i obiteljskog trenutka. Komentar mame dodatno potvrđuje da je ovdje ljubav bila glavni dekorater.

Prosječna ocjena: 9,5/10

Foto: Mohila Melita

DJED MRAZ:

Ovo drvce je dokaz da Božić ne živi u pravilima nego u trenucima. Šareno je, bogato, pomalo buntovno i nimalo uštogljeno. I ono najvažnije – nitko ga nije “ispravljao”. To je prava čarolija.

Ocjena: 9/10

BAKA MRAZ:

Ovdje je mama napravila najljepšu stvar – pustila je djecu da budu autori do kraja. Svaka kuglica je tamo gdje treba biti jer ju je netko mali s puno ponosa tamo stavio. Ovo drvce nije savršeno, ali je toplo, živo i puno emocije.

Ocjena: 9,5/10

SOB RUDOLF:

Meni ovo drvce svijetli drugačije. Ne zbog lampica, nego zbog priče iza njega. Kad odrasli ne diraju, nego samo gledaju i pamte – to je Božić kakav treba biti.

Ocjena: 10/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Ovo drvce osvaja iskrenošću, dječjom slobodom i maminom odlukom da se ništa ne “popravlja”. Mamin komentar daje mu dodatnu težinu jer potvrđuje da je ovdje važnija uspomena od simetrije.

Prosječna ocjena: 9,5/10

Foto: Aleksandra Došlo

DJED MRAZ:

Ovo je drvce koje bi i moja radionica na Sjevernom polu pohvalila. Minimalističko, jasno u formi i s idejom koja ima glavu i rep. Nema kiča, nema viška – samo pametna odluka o čuvanju planete i dobar osjećaj za mjeru.

Ocjena: 9/10

BAKA MRAZ:

Reciklaža, ali s estetikom. Ovo je pravi primjer kako “uradi sam” može izgledati moderno, chic i potpuno svjesno vremena u kojem živimo. Zvijezda na vrhu je točka na i – trendi, ali s porukom.

Ocjena: 9,5/10

SOB RUDOLF:

Meni je ovo drvce čista inspiracija. Toplo je, drugačije i pokazuje da Božić ne mora značiti kupovanje, nego stvaranje. Osjeća se trud, ideja i srce u svakom detalju.

Ocjena: 10/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Ovo drvce osvaja originalnošću i snažnom porukom o održivosti, bez gubitka božićnog ugođaja. Ideja autorice o korištenju recikliranih detalja daje mu dodatnu vrijednost jer jasno pokazuje da ljepota može nastati iz onoga što već imamo.

Prosječna ocjena: 9,5/10

Foto: Danijela Romić

DJED MRAZ:

Ovo je ona prava, živa božićna jelka – šarena, vesela i puna priče. Nema pravilnog rasporeda, ali ima emociju. Svaka kuglica govori: “Ovdje je netko uživao.”

Ocjena: 9/10

BAKA MRAZ:

Ovakve jelke su mi najdraže. Djeca su joj dala karakter, a šarena svjetla savršeno prate njihovu energiju. Ovo nije katalog – ovo je dom.

Ocjena: 9,5/10

SOB RUDOLF:

Meni ova jelka svijetli jače od svih. Ne zato što ima više lampica, nego zato što ima više srca. Dječje ruke su najbolji dizajneri Božića.

Ocjena: 10/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Jelka osvaja toplinom, radošću i iskrenošću. Dječje ukrašavanje daje joj neponovljiv karakter i autentičnost koju nijedan savršeni raspored ne može nadmašiti.

Prosječna ocjena: 9,5/10

Prijavite se na net.hr newsletter i pratite je li vaše drvce upalo u oko našem žiriju, kako su ga ocijenili i ulazi li u konkurenciju za nagrade.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Nezaboravan gastronomski doživljaj: Oduševite goste rižotom od cikle s kremom od sira