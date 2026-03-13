Začin nacije: Kako je Šprajc spasio poznatu influencericu i postao njezin junak?

U drugoj epizodi serijala 'Začin nacije powered by Vegeta' kuhinju preuzima influencerica koja minimalizam nosi kao potpis, Lada Kušec Deči, na mrežama poznata kao S.lada.k. Njezin današnji recept postavlja jasan okvir: jednostavno jelo, čisti kadrovi, fokus na teksturi i aromi.

Lada nam priprema pravi proljetni specijalitet od poriluka i povrća. Iako, kaže, najčešće jede u restoranima, naučila je kuhati, a kod nje doma se uvijek prave brzinska, ali zdrava jela.

Luk na ulju. Mrkva daje slatkoću. Poriluk dubinu. Krumpir sigurnost. Sve ide u lonac bez drame, bez viška. U lonac ide Vegeta Smoked. Ne da promijeni smjer jela, nego da mu da dubinu. Onu laganu, toplu, diskretnu notu dima koja povrće podigne iz svakodnevice i spoji ga u zaokruženu, skladnu cjelinu.

Trenutak panike

Lada je smirena, koncentrirana, sigurna u tempo kuhanja. Sve dok ne ugleda profesionalni kulinarski štapni mikser... I baš tada u kuhinju ulijeće Zoran Šprajc, ozbiljan kao da je došao na izvanredno stanje u loncu. Pogleda mikser, pa varivo.

Nakon što je jelo zblendano, za savršeni okus Lada poprži bučine sjemenke, pomiješa limun i maslinovo ulje te doda sve na vrh svog variva.

Šprajc kuša. Pauza. Pogled prema kameri...

"Mmmmm... Na dimu od roštilja, a nemaš roštilj?", pita Ladu iznenađeno. "Stavila sam Vegetu Smoked!", otkriva Lada ponosno.

Jednostavno ne znači bez karaktera. Jednostavno znači jasno. A kad se čistim okusima doda dubina Vegete Smoked, minimalizam dobije novu dimenziju, toplu, punu, ali i dalje svoju.

Druga epizoda donosi manje vatre, a više pare iz lonca i isti zaključak našeg Šprajca.

Kuhanje je strašno, ali samo dok ne shvatiš da ti ponekad treba samo dobra baza… i malo dima.

POVRTNO VARIVO S VEGETOM SMOKED

Sastojci (2–4 osobe):

1 veći luk

2 mrkve

1 manji poriluk

2–3 krumpira srednje veličine

2 žlice ulja

1 žlica Vegete Smoked

oko 1 l vode (ili povrtnog temeljca)

sol i papar po potrebi

sok od pola limuna i nekoliko kapi maslinovog ulja za serviranje (po želji)

Priprema:

Luk sitno nasjeckajte i stavite na zagrijano ulje. Pirjajte nekoliko minuta na srednje laganoj vatri dok ne postane staklast. Dodajte na kolutiće narezanu mrkvu i kratko je pirjajte da otpusti slatkoću. Umiješajte nasjeckani poriluk i kuhajte još 2–3 minute da omekša i razvije aromu. Dodajte na kockice narezan krumpir i sve dobro promiješajte. Ulijte vodu ili temeljac tako da prekrije povrće. Umiješajte žlicu Vegete Smoked i pustite da lagano kuha 20–30 minuta, dok povrće ne omekša. Po potrebi dodatno posolite i popaprite.

Po želji dio variva možete kratko usitniti štapnim mikserom za gušću teksturu, ali zadržite dio komada za rustikalni dojam.

Poslužite toplo, uz sok od limuna pomiješan s nekoliko kapi maslinova ulja na vrhu.

