Doček je prošao, ali blagdanski sjaj traje: Uživajte u pogledu na vaših 50 prekrasnih jelki

Ušli smo u novu godinu, uz prve kave, poruke i lagani reset nakon dočeka, ali božićne jelke još uvijek stoje kao najljepši podsjetnik na odmor, druženja i blagdanski mir. Dok se 1. siječnja polako budi u svom mirnijem ritmu, naša redakcija i dalje prebire po gomili fotografija okićenih drvaca, jer se utrka za najbolju jelku približava samoj završnici.

Svaka jelka ima svoju priču i svoj stil – od suptilnog sjaja do punog blagdanskog glamura – a kuglice i lampice kao da simbolično najavljuju bolju, novu i svjetliju godinu koja je upravo počela. Dok božićni žiri još važe nijanse i detalje u potrazi za najboljom od najboljih, mi možemo uživati bez dileme.

Zato izdvajamo još 50 jelki koje nas i u prvim danima nove godine podsjećaju koliko je blagdanska čarolija lijepa. Prolistajte galeriju i pogledajte koje su nas jelke razveselile – možda među njima prepoznate baš svoju!