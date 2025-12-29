Još uvijek smo u potrazi za jelkom pobjednicom: 'Ovo je drvce kraj kojeg se fotografira'

Ponedjeljak je, 29. prosinca. Neki su se vratili na posao ''na par dana'', neki su blagdane velikodušno spojili, a svi se barem malo pretvaramo da znamo koji je danas dan. Božićne jelke, srećom, nemaju takvih dilema – one i dalje stoje na svojim mjestima, sjaje se i zaslužuju još malo pažnje. Na Net.hr-u nastavljamo s ocjenama i fotografijama jelki koje su nam poslali naši čitatelji, jer blagdanska kreativnost očito ne poznaje radno vrijeme, a ovaj je zadatak obzirom na vašu kreativnost sve teži. Ako ste kod kuće ili na pauzi – slobodno nam pošaljite fotografiju svoje jelke. Natječaj još traje, a između Božića i Silvestrova uvijek ima mjesta za još malo lampica.

Foto: Silvestra Trevizan

DJED MRAZ:

Ovo drvce zna što želi biti i to je velika stvar. Topla svjetla, crveno-zlatna paleta i jasna božićna priča bez lutanja u kičastu konfuziju. Ima puno detalja, ali su kontrolirani i smisleni. Malo sam skeptičan prema količini ukrasa, ali priznajem – sve skupa funkcionira.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Ovdje se vidi trud, stil i oko za detalje. Mašne, figurice i teksture stvaraju pravi ''wow'' efekt, a drvce izgleda bogato i luksuzno bez da izgubi toplinu. Nije hladno moderno, nego toplo trendi – što je savršena ravnoteža. Ovo je drvce kraj kojeg se fotografira.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Ovo drvce doslovno zrači toplinom doma. Svjetla su mekana, atmosfera emotivna, a svaki ukras izgleda kao da ima svoju priču. Nije sterilno, nije predvidljivo – ovo je drvce uz koje se pije topli kakao i sluša božićna glazba. Jako, jako ugodno.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce ima snažan božićni identitet, jasno definiran stil i izrazitu toplinu doma. Usklađeno je, bogato, ali ne kaotično, te se lijepo uklapa u prostor. Ovo je primjer drvca koje stvara atmosferu, a ne samo dekor.

Prosječna ocjena: 8,7/10

Foto: Silvana Grljanovic

DJED MRAZ:

Ovo je vrlo klasično božićno drvce – crveno, zlatno i bez velikih iznenađenja. Sve je na svom mjestu i vidi se da se išlo na provjerenu formulu. Malo je bogato ukrasima, ali ne prelazi granicu kiča. Rekao bih: sigurno, obiteljski i baš božićno.

Ocjena: 7/10

BAKA MRAZ:

Crveno-zlatna kombinacija uvijek prolazi, a ovdje je odrađena s dosta šarma. Cvjetni detalji i mašne daju glam notu, a drvce izgleda uredno i dotjerano. Nije revolucionarno, ali je jako fotogenično i estetski ugodno. Klasičan trend koji uvijek funkcionira.

Ocjena: 8/10

SOB RUDOLF:

Ovo drvce miriše na djetinjstvo, obitelj i stare božićne priče. Lampice su tople, ukrasi veseli, a cijeli dojam jako domaći i srdačan. Nema hrabrih iskoraka, ali ima puno emocije. To mi je uvijek plus.

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je klasično, uredno i vrlo ugodno oku, s naglašenim božićnim ugođajem i toplinom doma. Iako ne donosi veliku originalnost, uspješno stvara tradicionalnu blagdansku atmosferu. Siguran izbor koji nikada ne razočara.

Prosječna ocjena: 7,7/10

Foto: Sonja Prosenjak

DJED MRAZ:

Ovo drvce je vrlo disciplinirano, gotovo školski uredno. Zlatno-bijela paleta je jasna, smirena i bez lutanja, što uvijek cijenim. Minimalizam je ovdje blizu granice hladnoće, ali snijeg na granama spašava božićni duh. Rekao bih: elegantno, ali pomalo suzdržano.

Ocjena: 7/10

BAKA MRAZ:

Zlato na snijegom posutom drvcu je uvijek chic, i ovdje je to odrađeno vrlo trendovski. Sve izgleda luksuzno, čisto i promišljeno, bez ijednog viška. Nedostaje mi malo osobnosti ili neočekivanog detalja, ali estetika je besprijekorna. Ovo je drvce za naslovnicu.

Ocjena: 8/10

SOB RUDOLF:

Ovo drvce izgleda kao tiha zimska bajka. Nije razigrano, ali ima mir, toplinu svjetla i osjećaj smirenog doma. Više je promišljeno nego veselo, ali to je također valjan božićni osjećaj. Lijepo, nježno i umirujuće.

Ocjena: 7,5/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je estetski vrlo usklađeno, elegantno i vizualno snažno, s naglaskom na sofisticiranost i čistoću stila. Iako ne donosi izraženu emocionalnu toplinu ili originalnost, uspješno stvara miran i profinjen božićni ugođaj.

Prosječna ocjena: 7,5/10

Foto: Ruža Jakoubek

DJED MRAZ:

Ovo drvce je hrabro, bogato i nimalo sramežljivo. Snijeg, mašne, figurice i plava svjetla stvaraju bajkovitu priču, ali moram priznati – na mom minimalnom radaru je već lagano gusto. Ipak, vidi se jasna ideja i dosljednost, što spašava stvar. Ovo je drvce koje zna da želi biti spektakl.

Ocjena: 7,5/10

BAKA MRAZ:

Ovo je čisti božićni glam s elementima bajke. Teksture, slojevi, ručno birani detalji i igra svjetla daju snažan “wow” efekt. Nema praznog prostora, ali ovdje to nije mana nego stil. Ovo drvce ima osobnost i jasno potpisan rukopis.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Ovo drvce me odmah razveselilo. Ima emociju, priču i osjećaj da je nastajalo uz smijeh, glazbu i obiteljske rituale. Plava svjetla daju čaroliju, a figurice donose toplinu i razigranost. Ovo je drvce koje djeca obožavaju i koje grije prostor.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je izrazito originalno, emotivno i bogato detaljima, s jakim bajkovitim identitetom. Iako nije minimalistički, ima jasnu viziju i snažan božićni ugođaj. Ovo je drvce koje se pamti i koje stvara atmosferu doma i radosti.

Prosječna ocjena: 8,5/10

Foto: Snježana Gajdek

DJED MRAZ:

Ovo drvce je uredno, smireno i vrlo korektno posloženo. Plavo-bijela kombinacija djeluje hladnije nego klasični Božić, ali ima jasnoću i red koji cijenim. Nema viška, nema kaosa – sve je promišljeno. Malo više topline ne bi škodilo, ali ovo je pristojno i čisto božićno drvce.

Ocjena: 7/10

BAKA MRAZ:

Ovo je moderno, elegantno i trendovski vrlo sigurno. Plava, srebrna i bijela daju sofisticiran izgled, a anđeoski detalji i perje dodaju profinjenost. Ipak, nedostaje mi onaj jedan snažan “wow” element koji bi ga podigao na višu razinu. Lijepo, ali pomalo suzdržano.

Ocjena: 7,5/10

SOB RUDOLF:

Ovo drvce djeluje mirno i nježno, kao zimska noć pod snijegom. Ima emociju tišine i toplog doma, iako nije razigrano. Osjećaj je više smirujući nego veseo, ali to je također dio Božića. Ugodno i lijepo za svakodnevni život.

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je skladno, elegantno i ugodno, s naglaskom na mir i čistoću stila. Ne ide u hrabre iskorake, ali uspješno stvara uredan i smiren božićni ugođaj. Idealno za one koji vole decentnu blagdansku estetiku.

Prosječna ocjena: 7,5/10

