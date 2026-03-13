FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DOMINACIJA /

Najbolji skijaš današnjice završio treći u spustu, ali napravio ogromnu stvar

Najbolji skijaš današnjice završio treći u spustu, ali napravio ogromnu stvar
×
Foto: Ulrich Wagner/imago sportfotodienst/Profimedia

U utrci spusta u Courchevelu pobijedio je Vincent Kriechmayr, a drugo je mjesto zauzeo Giovanni Franzoni

13.3.2026.
12:10
Sportski.net
Ulrich Wagner/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Najbolji alpski skijaš današnjice Marco Odermatt napravio je veliku stvar u petak u spustu Courchevela. Završio je na trećem mjestu i potvrdio dva kristalna globusa.

Odermatt je potvrdio treći Mali kristalni globus u spustu, a potvrdio je i Veliki kristali globus i tako je petu sezonu zaredom najbolji skijaš na svijetu. Matematički još nije potvrđen taj Veliki globus, ali Odermatt ima više od 600 bodova prednosti pred Lucasom Pinheirom Braathenom koji skija samo tehničke discipline, a njih je ostalo samo dvije, slalom i veleslalom na završnici. 

U utrci spusta u Courchevelu pobijedio je Vincent Kriechmayr, a drugo je mjesto zauzeo Giovanni Franzoni. U subotu i nedjelju još se voze dva superveleslaloma, a i tu Odermatt može do novog Globusa. Tamo ima 158 bodova ispred Kriechmayra, a do globusa matematički mogu i Babinsky, Haaser, Franzoni, Von Allmen, Rogentin, Zabystran, Paris, Schwarz, Allegre, Monney.

Svi su oni unutar 300 bodova od Odermatta. a još su tri utrke do kraja.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon Australije, Formula 1 stigla u Kinu

Skijanje Svjetski KupMarco OdermattSpustMali Kristalni GlobusVeliki Kristalni Globus
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike