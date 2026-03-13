Najbolji skijaš današnjice završio treći u spustu, ali napravio ogromnu stvar

Najbolji alpski skijaš današnjice Marco Odermatt napravio je veliku stvar u petak u spustu Courchevela. Završio je na trećem mjestu i potvrdio dva kristalna globusa.

Odermatt je potvrdio treći Mali kristalni globus u spustu, a potvrdio je i Veliki kristali globus i tako je petu sezonu zaredom najbolji skijaš na svijetu. Matematički još nije potvrđen taj Veliki globus, ali Odermatt ima više od 600 bodova prednosti pred Lucasom Pinheirom Braathenom koji skija samo tehničke discipline, a njih je ostalo samo dvije, slalom i veleslalom na završnici.

U utrci spusta u Courchevelu pobijedio je Vincent Kriechmayr, a drugo je mjesto zauzeo Giovanni Franzoni. U subotu i nedjelju još se voze dva superveleslaloma, a i tu Odermatt može do novog Globusa. Tamo ima 158 bodova ispred Kriechmayra, a do globusa matematički mogu i Babinsky, Haaser, Franzoni, Von Allmen, Rogentin, Zabystran, Paris, Schwarz, Allegre, Monney.

Svi su oni unutar 300 bodova od Odermatta. a još su tri utrke do kraja.

