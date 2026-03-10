Emotivna poruka Lindsey Vonn nakon ozljede koja je prekinula sezonu iz snova

Jedna od najvećih alpskih skijašica svih vremena, Lindsey Vonn, podijelila je s pratiteljima na Instagramu izuzetno emotivnu objavu u kojoj se osvrnula na svoju nevjerojatnu povratničku sezonu, prekinutu teškom ozljedom koja ju je spriječila u borbi za Kristalni globus. Njezine iskrene riječi o uspjehu, razočaranju i onome što je u sportu uistinu važno odjeknule su među ljubiteljima sporta diljem svijeta.

Gorko-slatki osvrt na sezonu iz snova

Vonn je podijelila svoja razmišljanja o sezoni koja je za nju, nažalost, završila prerano. "Pa... nosila sam crveni startni broj vodeće od prve utrke sezone do sada, ali po svoj prilici sutra će biti moj posljednji dan kao broj jedan", započela je Vonn, aludirajući na to da je zbog ozljede neće moći braniti svoju poziciju u finalnim utrkama sezone.

Ovaj emotivni osvrt dolazi nepuni mjesec dana nakon stravičnog pada na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Cortini, gdje je zadobila kompleksni prijelom potkoljenice i druge teške ozljede noge, čime je njezina karijera naglo privedena kraju. Unatoč tome, Vonn je izrazila ponos na postignuto. "Na početku sezone nitko ne bi ni vjerovao da ću biti blizu ove pozicije. Vratila sam se na prvo mjesto na svijetu nakon šest godina mirovine i s djelomičnom protezom koljena, i to je samo po sebi nevjerojatno postignuće koje nikada neću zaboraviti", napisala je, podsjetivši na svoj čudesan povratak u 41. godini života.

Strast koja nadilazi trofeje

U nastavku objave, Vonn se iskreno pita zašto joj jedna titula toliko znači i zašto plače zbog trofeja. "To je zato što je skijanje oduvijek bilo ono što najviše volim raditi na ovom svijetu", odgovorila je sama sebi. Naglasila je da joj oduzimanje titule ne može izbrisati radost koju je osjećala tijekom cijele sezone: "Od osmijeha u startnoj kućici, slavlja s mojim timom, navijačima i obitelji. To su uspomene koje ću zauvijek čuvati."

Svoju emotivnu objavu objasnila je riječima koje odražavaju njezinu sportsku bit: "Moje suze samo znače da mi je stalo. Uvijek jest. Zato tako naporno radim. Skijanje je moja strast." Umjesto da se fokusira na gubitak, Vonn je poslala poruku ustrajnosti i nade, zaključivši snažno: "Kamo god ovaj put vodio, pronaći ću svoj put. Uvijek ga pronađem."

