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Kultni njemački klub u novim problemima: Izbačeni su u četvrti rang

Kultni njemački klub u novim problemima: Izbačeni su u četvrti rang
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Foto: Oryk HAIST/imago sportfotodienst/Profimedia

Prijeti im i potpuno gašenje

3.6.2026.
19:47
Sportski.net
Oryk HAIST/imago sportfotodienst/Profimedia
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Kultni njemački klub koji se već godinama muči TSV 1860 München doživio je novi veliki udarac. Iako su ovu sezonu završili na osmom mjestu u njemačkoj trećoj ligi, sljedeće sezone neće se natjecati u tom rangu.

Naime, zbog financijskih dugovanja, Münchenu nije odobrena licenca i izbačeni su u rang niže, četvrti rang natjecanja, Regionalligu Bayern. Kultni klub nije uspio pružiti dokaz o likvidnosti i nije ispunio obveze financiranja koje je trebao riješiti glavni dioničar Hasan Ismaik i njegova povezana društva. 

Prema izjavi na klupskoj stranici, uprava 1860 München blisko surađuje s iskusnim stručnjacima i konzultantima u području insolventnog prava. Cilj je održati uredno poslovanje uz zaštitu prava i interesa tvrtke te zajedno razviti održivu buduću perspektivu.

Münchenu 1860 možda slijedi još gori scenarij. BILD izvještava da će klub dugovati oko milijun eura za dobivanje licence Regionallige - neuspjeh u tome mogao bi ugroziti 1860 München, a konačna posljedica mogla bi biti gašenje kluba. 

Minhenski klub ispao je u treću ligu 2016./17. Od tada su među favoritima za povratak u drugu ligu, ali u tome nisu uspjeli, jednu su sezonu čak proveli u četvrtom rangu, ali su se odmah vratili. Sada bi htjeli ponoviti taj scenarij, ali čini se da su problemi izvan terene veći problem. 

Popularni Sechzgersi su 1966. osvojili Bundesligu. Financijski problemi muče ih od 70-ih godina, tada su se vratili u vrh 90-ih kada su 200. završili 4. i izborili Europu. Od 2017. traje ova kriza koja je sada kulminirala novim izbacivanjem u niže rangove.

BundesligaNjemački NogometMünchenMünchen 1860
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