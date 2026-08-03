Rumunjska minira Dunav da spasi nuklearku: Pogledajte snimku

Rumunjska vojska minira stijene u koritu Dunava kako bi preusmjerila tok rijeke prema nuklearnoj elektrani Cernavoda i osigurala vodu za hlađenje njezinih reaktora. Operacija je pokrenuta nakon što su zbog suše ugašena dva reaktora, piše Digi24.

U ovoj operaciji sudjeluje više od stotinu vojnika. U nedjelju oko podneva izvedena je prva testna detonacija s dva kilograma eksploziva kod stijene Parjoaia. Nakon toga, u 14 sati, u rukavcu Bala aktivirano je veće punjenje od 30 kilograma na dubini od šest metara.

Plan predviđa i potapanje četiri barže s oko 500 tona kamenja kako bi se stvorila fizička barijera i usmjerilo više vode u rukavac Stari Dunav, koji izravno napaja elektranu Cernavoda.

⚡️Rumänische Militärs sprengten einen Teil des Felsens, um den Wasserfluss in der Donau zu erhöhen, — Bloomberg. pic.twitter.com/R6fDwP5mWf — Heimo_aus_Steyr (@Heimo_aus_Steyr) August 3, 2026

Iz državne agencije za upravljanje vodama Apele Romane poručili su da je operacija iznimno složena i da ishod nije siguran. Vlada je za projekt odobrila 7 milijuna leja, što je oko 1,55 milijuna dolara. Lokalno stanovništvo unaprijed je obaviješteno o detonacijama.

Prijeti im redukcija

Protok Dunava na ulazu u Rumunjsku kod Baziașa pao je na samo 1.590 kubnih metara u sekundi, dok povijesni prosjek iznosi 4.700 kubnih metara. Nizak vodostaj bilježi se i uzvodno kod hidroelektrane Đerdap II te u nekoliko drugih rukavaca.

Rumunjsko Ministarstvo energetike zbog rizika od nestašice struje održalo je hitan sastanak. Pozvali su velike industrijske proizvođače da proizvodnju prebace u dnevne sate. Kako navode rumunjski dužnosnici, vlada bi mogla uvesti i obvezne redukcije za tvrtke ako se stanje u energetskom sustavu pogorša.

Rumunjska je još 28. srpnja bila prisiljena privremeno ugasiti prvi reaktor nuklearke Cernavoda nakon što je suša spustila vodostaj Dunava na rekordno nisku razinu.