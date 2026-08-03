Ursula von der Leyen traži jaču zaštitu granica: Spomenula i fizičke barijere

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u ponedjeljak je pozvala na "zajednički europski odgovor" o jačanju blokovskih granica, nakon migracijske krize u Ceuti i diplomatskih napetosti koje je izazvala.

"Ova epizoda jasno ukazuje na to da moramo ići dalje kako bismo ojačali naše granice na najosjetljivijim točkama", napisala je u pismu španjolskom premijeru Pedru Sanchezu, u koje je AFP imao uvid.

Među spomenutim mjerama su "pojačan nadzor i, gdje je to potrebno, korištenje fizičkih barijera". Šefica europske izvršne vlasti ipak je istaknula da je "zaštita svih naših vanjskih granica zajednička europska odgovornost".

Neviđen priljev migranata koji silom ulaze u španjolsku enklavu Ceutu potaknuo je vrlo jake napetosti između 27 zemalja EU-a.

Zahtjev razgnjevio Madrid

Suočene sa slikama desetaka tisuća ljudi koji ilegalno ulaze na ovaj teritorij iz Maroka, neke su države članice, na čelu s Italijom i Danskom ubrzo pozvale na suspenziju Španjolske iz Schengenskog prostora.

Ovaj politički eksplozivan zahtjev, pravno nemoguć prema europskom pravu, razgnjevio je Madrid. Osudivši "sebičan" stav nekoliko zemalja članica EU-a Španjolska je pozvala na sastanak ministara unutarnjih poslova članica. Sastanak bi se, putem videokonferencije trebao održati u utorak.

On bi im trebao omogućiti da "izvuku pouku" iz događaja u Ceuti i da surađuju na "zajedničkom europskom odgovoru" na izazove koje donosi ilegalna imigracija, rekla je Von der Leyen, navevši nekoliko područja o kojima će se raspravljati.

Posljednjih je mjeseci Bruxelles znatno pooštrio svoja migracijska pravila, posebno ovlastivši države članice da odbijene tražitelje azila šalju u centre izvan granica EU-a, u takozvana "čvorišta za povratak".