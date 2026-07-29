Hrvatski kanader i dvije posade već šesti dan gase požare kod Bordeauxa
U operacijama sudjeluje i europski satelitski sustav Copernicus, koji izrađuje karte požarišta, dok međunarodnu pomoć koordinira Centar Europske komisije za odgovor na hitne situacije
Hrvatski protupožarni zrakoplov i dvije posade Hrvatskog ratnog zrakoplovstva već šesti dan pomažu u gašenju velikih šumskih požara na području Bordeauxa u Francuskoj.
Hrvatske snage angažirane su u sklopu europske strateške protupožarne flote rescEU, koja omogućuje brzo upućivanje zajedničkih europskih kapaciteta u države kojima nacionalni resursi nisu dovoljni.
Od dolaska u Francusku 24. srpnja hrvatski piloti djelovali su na područjima Salernesa, Biscarrossea i Somusa. U prva četiri dana misije ostvarili su 118 letova i na požarišta izbacili 576 tona vode.
Von der Leyen zahvalila hrvatskim pilotima
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pohvalila je njihov angažman i istaknula da su pokazali europsku solidarnost na djelu.
"Hrvatski su piloti tijekom proteklih dana u Francuskoj pokazali europsku solidarnost na djelu, boreći se protiv vatre zajedno s kolegama iz drugih europskih država. Zahvalna sam njima i svima onima koji su svoju stručnost stavili na raspolaganje u jednom od najvećih zajedničkih europskih odgovora na požare posljednjih godina. Vaša hrabrost i predanost dokazuju da je Europa najjača kad djelujemo zajedno", poručila je.
Hrvatske zračne protupožarne snage istodobno su nastavile djelovati i u Hrvatskoj, gdje su od početka ovogodišnje protupožarne sezone sudjelovale u gašenju 39 požara duž Jadranske obale.
Evakuirano više od 300 tisuća ljudi
Europski mehanizam civilne zaštite aktiviran je nakon što su veliki požari zahvatili Francusku i Španjolsku te doveli do jedne od najvećih evakuacijskih operacija u Europi posljednjih godina. Domove je moralo napustiti više od 300 tisuća ljudi.
Za pomoć Francuskoj mobilizirano je sedam zrakoplova i četiri helikoptera iz Češke, Hrvatske, Njemačke, Portugala, Slovačke, Švedske i Turske, dok je za pomoć Španjolskoj raspoređeno šest protupožarnih zrakoplova iz Grčke, Italije i Turske te 134 vatrogasca s 41 vozilom iz Portugala.
U operacijama sudjeluje i europski satelitski sustav Copernicus, koji izrađuje karte požarišta, dok međunarodnu pomoć koordinira Centar Europske komisije za odgovor na hitne situacije. U Bordeauxu je raspoređen i časnik za vezu Europske komisije koji pomaže koordinirati europsku pomoć na terenu.