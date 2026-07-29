Europa gori! 770 vatrogasaca na straži, 17 letjelica i tri dodatna tima nisu dovoljni za buktinje

Europskoj uniji potrebno je više sredstava za odgovor na šumske požare, veći fokus na gospodarenje šumama i bolja edukacija građana o rizicima od požara u uvjetima klimatskih promjena, rekla je Hadja Lahbib, povjerenica Europske komisije (EK) za upravljanje krizama, u jeku borbe Francuske i Španjolske protiv požara.

Šumski požari prisilili su desetke tisuća ljudi na dosad nezabilježene evakuacije diljem Francuske i Španjolske te poharali područje koje je već bilo pogođeno iznimno vrućim i sušnim ljetom.

„Klimatske promjene se ubrzavaju. Zato se i naš odgovor mora razvijati jednako brzo“, rekla je povjerenica Lahbib za Reuters. „Moramo se pripremati za rizike prije nego što do katastrofa dođe, a ne samo reagirati nakon njih.“

Lahbib je istaknula da nije dovoljno samo kupovati više vatrogasne opreme. Prema njezinim riječima, države bi trebale veći dio novca iz EU fondova ulagati u gospodarenje šumama kako bi se smanjio rizik od požara, kao i bolje educirati građane o tome „kakvo ponašanje moraju izbjegavati pod svaku cijenu“ kako bi se spriječilo izbijanje požara.

Oko 90 posto šumskih požara uzrokuju ljudske aktivnosti, poput logorskih vatri ili odbačenih opušaka.

Međutim, Europska unija ima ograničenu ulogu u upravljanju šumskim požarima jer je odgovornost za njih prvenstveno na nacionalnim vladama.

Dodatni resursi Unije za borbu protiv požara

Bruxelles koordinira raspoređivanje dodatnih resursa koje zajednički osiguravaju europske države kada neka članica zatraži hitnu pomoć. EU također raspolaže vlastitom pričuvnom flotom RescEU, koja uključuje 22 protupožarna zrakoplova i pet helikoptera, ugovorenih od država članica.

Do utorka je EU koordinirao slanje sedam zrakoplova i četiri helikoptera u Francusku, te šest zrakoplova i tri kopnena tima za gašenje šumskih požara u Španjolsku.

Klimatske promjene povećavaju pritisak na sustav. Europska unija je uoči ovog ljeta rasporedila više od 770 vatrogasaca u zemlje s najvećim rizikom od požara, što je rekordan broj i odražava činjenicu da klimatske promjene, uzrokovane ljudskim djelovanjem, pojačavaju toplinske valove i suše, zbog čega se požari brže šire i dulje traju.

Dužnosnici EU-a upozorili su da se pripremaju na mogućnost da će požari ove godine gorjeti čak i tijekom studenoga.

„Razmjeri i intenzitet ovih katastrofa znače da ćemo morati dodatno ojačati naše zajedničke kapacitete“, rekla je Lahbib, dodajući da je Europska komisija predložila udvostručiti sredstva za odgovor na krize u sljedećem proračunu EU-a, na 10,7 milijardi eura.

Države članice koje pregovaraju o proračunu smanjile su taj prijedlog na 9,1 milijardu eura, pokazuje njihov posljednji kompromisni prijedlog.

U međuvremenu, Europska unija nabavlja vlastitu stalnu protupožarnu flotu, koja uključuje 12 zrakoplova Canadair i pet helikoptera, a njihova isporuka planirana je u razdoblju od 2027. do 2030. godine.