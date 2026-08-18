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Oprez, ne nasjedajte: HNS upozorava na prevaru s ulaznicama

Oprez, ne nasjedajte: HNS upozorava na prevaru s ulaznicama
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

Hrvatski nogometni savez poduzeo je potrebne korake

18.8.2026.
14:02
Hina
Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
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Hrvatski nogometni savez upozorava navijače na pojavu lažnih internetskih stranica koje se neovlašteno predstavljaju kao službene stranice HNS-a za prodaju ulaznica.

Riječ je o internetskim stranicama koje izgledom i sadržajem mogu ostaviti dojam službenih HNS-ovih kanala te navesti korisnike na kupnju nevažećih ulaznica ili ostavljanje osobnih i financijskih podataka, navodi se na službenim stranicama Hrvatskog nogometnog saveza.

HNS stoga poziva sve navijače na poseban oprez prilikom kupnje ulaznica te ih moli da ne pristupaju prodajnim stranicama putem sumnjivih poveznica koje se pojavljuju na društvenim mrežama, u oglasima, porukama ili drugim neslužbenim kanalima, dodaje HNS.

Sve službene informacije o početku i načinu prodaje ulaznica Hrvatski nogometni savez objavljuje putem svojih službenih komunikacijskih kanala i službene internetske stranice HNS-a. Navijačima se preporučuje da portalu za kupnju ulaznica pristupaju isključivo putem HNS-ovog portala za ulaznice.

Hrvatski nogometni savez poduzeo je potrebne korake te je pojavu lažnih stranica prijavio Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Još jednom pozivamo navijače da budu oprezni, ne unose osobne podatke ni podatke o bankovnim karticama na stranicama čiju vjerodostojnost ne mogu potvrditi te da se o prodaji ulaznica informiraju isključivo putem službenih kanala Hrvatskog nogometnog saveza.

HnsUlaznice
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