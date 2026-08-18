Venus Williams nije samo teniska ikona: Otkrila je tajnu svog uspjeha izvan terena

Od prvog servisa kao tinejdžersko čudo do statusa jedne od najutjecajnijih sportašica, Venus Williams izgradila je više od legendarne teniske karijere, stvorila je poslovno carstvo. Dok je svijet pamti po sedam Grand Slam naslova, njezina druga karijera odvijala se paralelno, u svijetu dizajna, mode i ulaganja, otkrivajući priču o viziji, otpornosti i jedinstvenom mentalnom sklopu.

Borba koja je promijenila ženski sport

Prije nego što je postala poduzetnica, Venus je bila revolucionarka. Njezina borba za jednake novčane nagrade u tenisu ostavila je neizbrisiv trag. Godine 2007., njezino je ustrajno zagovaranje dovelo do povijesne odluke Wimbledona da izjednači nagradne fondove za tenisačice i tenisače, trajno podižući status ženskog sporta. Paralelno je redefinirala pojam sportskih sponzorstava. S petnaest godina potpisala je petogodišnji ugovor s Reebokom vrijedan 12 milijuna dolara, a 2000. godine još unosniji, od 40 milijuna dolara. Ti su pionirski ugovori postavili nove standarde za generacije sportašica. Njezina zarada od turnira premašuje 42 milijuna dolara, no to je tek dio njezine procijenjene neto vrijednosti od 95 milijuna dolara.

Od Wimbledona do dizajna interijera

Dok je osvajala najveće svjetske turnire, Venus je istovremeno gradila temelje za budućnost. Njezina strast prema dizajnu nije bila hobi. Još 2002. godine, iste godine kada je osvojila Wimbledon u parovima, osnovala je tvrtku za dizajn interijera V Starr, a predanost je potvrdila i diplomom dizajna. Tvrtka se specijalizirala za velike komercijalne i rezidencijalne projekte, unoseći u svaki prepoznatljiv spoj snage i elegancije. Njezin poduzetnički duh proširio se 2007. na modu pokretanjem linije sportske odjeće EleVen by Venus Williams. Brend je ubrzo postao sinonim za aktivan život. Svoju filozofiju zdravog življenja zaokružila je kao suosnivačica tvrtke Happy Viking, koja nudi biljnu prehranu, te kao glavna ambasadorica brenda za zdravlje i ljepotu Asutra.

Mirnoća u središtu oluje

Tajna koja povezuje njezine uspjehe na različitim poljima leži u iznimnoj mentalnoj snazi. "Ne zamara me previše toga", izjavila je jednom prilikom, opisujući sposobnost da ostane smirena i u najtežim situacijama. Ta mirnoća bila joj je ključna ne samo u napetim završnicama mečeva, već i dok je upravljala s više tvrtki i suočavala se sa zdravstvenim izazovima. Nakon što joj je 2011. dijagnosticiran Sjögrenov sindrom, autoimuna bolest koja uzrokuje umor i bolove, uspjela se vratiti vrhunskom tenisu i nastaviti graditi poslovno carstvo. "Porazi su me uvijek naučili više nego pobjede. Tjeraju me na razmišljanje i poboljšanje, postajem fokusiranija i još gladnija uspjeha", objasnila je. Sport ju je naučio disciplini, ključnoj za posao.

Nova igra na financijskom terenu

Posljednjih godina Venus Williams podigla je karijeru na novu razinu, prešavši s osnivanja brendova na strateška ulaganja. Godine 2023. pridružila se privatnoj investicijskoj tvrtki Topspin Consumer Partners kao operativna partnerica. U toj ulozi, njezina je zadaća pomagati u razvoju marketinških strategija i pronalaženju novih ulaganja, s fokusom na sektor zdravlja i wellnessa. Zajedno sa sestrom Serenom, postala je i suvlasnica NFL momčadi Miami Dolphins, a investirale su i u platforme poput Sharesa, čiji je cilj demokratizacija pristupa ulaganjima. Ovim potezima dokazuje da njezina igra na poslovnom terenu postaje sve sofisticiranija i utjecajnija.

Priča Venus Williams priča je o neprekidnoj evoluciji. Njezino nasljeđe nije definirano samo brojem osvojenih trofeja, već i mudrošću s kojom je iskoristila svoju platformu, otpornošću kojom je svladavala prepreke i vizijom s kojom je izgradila poslovno carstvo. Ona je dokaz da se granice mogu pomicati, a uspjeh graditi na više frontova istovremeno.