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POŽAR U GRČKOJ /

Vatra izvan kontrole, evakuirano devet naselja: Stižu nova pojačanja

Vatra izvan kontrole, evakuirano devet naselja: Stižu nova pojačanja
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Foto: Vasilis Ververidis/Xinhua News/Profimedia/Ilustracija

Grčka karta prognoze rizika od požara za srijedu klasificirala je otok Par na visoku razinu tri

29.7.2026.
8:25
Hina
Vasilis Ververidis/Xinhua News/Profimedia/Ilustracija
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Veliki šumski požar koji je u utorak poslijepodne izbio na grčkom otoku Paru ostao je izvan kontrole tijekom noći, a u zoru u srijedu raspoređene su dodatne kopnene i zračne snage kako bi pomogle ugasiti požar, objavila je grčka novinska agencija ANA. 

Vlasti su i dalje zabrinute da bi sve snažniji vjetrovi mogli ometati napore u gašenju požara i potaknuti širenje. Do sada je evakuirano ukupno devet naselja nakon četiri uzastopna upozorenja izdana putem sustava 112.

Rano u srijedu, stanovnici Trypitija, Glyfe, Pyrgakija i Aspro Choria dobili su upute da se evakuiraju prema Dryosu, a ranijim upozorenjem naložena je evakuacija Agkairije prema plaži Alyki.

U utorak poslijepodne već su bili evakuirani Agios Charalambos, Kampi, Bougados, Aneratza i Kamari.

Pojačane vatrogasne snage

S požarima se bore 66 vatrogasaca uz podršku četiri specijalizirane jedinice za gašenje šumskih požara iz Atike i 16 vatrogasnih vozila, navela je vatrogasna služba. 

U zoru su dva kanadera i pet helikoptera nastavili s misijama gašenja požara iz zraka.

Volonteri i timovi otoka Para pomažu u operacijama gašenja požara s cisternama za vodu i teškom mehanizacijom, dok zamjenik šefa vatrogasne službe nadzire sveukupni odgovor.

Kopnene snage se dodatno pojačavaju, a iz luke Rafine trajektom bi trebalo stići još 20 vatrogasaca i osam vatrogasnih vozila.

Grčka karta prognoze rizika od požara za srijedu klasificirala je otok Par na visoku razinu tri, što je natjeralo vlasti da ostanu u stanju pojačane pripravnosti dok se šumski požar ne stavi pod kontrolu.

PožarGrčkaParEvakuacija StanovništvaVatrogasci
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