EU priprema teren za dosad neviđeno: 'Do 2040. želimo stvoriti novu generaciju ljudi'

Europska unija priprema velike promjene u načinu oporezivanja duhanskih i nikotinskih proizvoda, a ako prijedlog bude usvojen, potrošače bi mogle dočekati osjetno više cijene cigareta, ali i proizvoda poput e-cigareta, grijanog duhana i nikotinskih vrećica.

Riječ je o reviziji europske Direktive o oporezivanju duhanskih proizvoda, kojom Bruxelles želi prilagoditi pravila tržištu koje se posljednjih godina značajno promijenilo.

Naime, klasične cigarete više nisu jedini oblik konzumacije nikotina, a među mlađim generacijama sve su popularniji vape uređaji i drugi alternativni proizvodi.

Cigarete bi mogle znatno poskupjeti

Jedna od najvažnijih predloženih promjena odnosi se na minimalne trošarine na cigarete. Europska komisija predlaže njihovo povećanje za čak 139 posto za standardne cigarete.

Osim toga, prvi put bi se na razini cijele Europske unije uvele minimalne trošarine na e-cigarete, grijane duhanske proizvode i nikotinske vrećice.

To znači da bi se porezni pritisak proširio i na proizvode koji su dosad u mnogim državama bili blaže oporezovani od klasičnih cigareta.

Promjene ne bi bile važne samo za potrošače. Duhanska industrija, koja na europskom tržištu godišnje ostvaruje oko 130 milijardi eura prihoda, morala bi se prilagoditi novim pravilima i višim troškovima.

Hrvatska među državama s najviše pušača

Podaci pokazuju da bi nove europske mjere posebno mogle biti važne za zemlje u kojima je pušenje i dalje vrlo rašireno. Hrvatska je među državama članicama EU-a s najvećim udjelom pušača.

Prema podacima Eurostata za 2023. godinu, puši 35 posto stanovništva Hrvatske starijeg od 15 godina, čime se Hrvatska nalazi na trećem mjestu u Europskoj uniji. Viši udio bilježe samo Bugarska, s 37 posto, i Grčka, s 36 posto.

Na drugom kraju ljestvice nalazi se Švedska, gdje puši samo osam posto stanovništva starijeg od 15 godina. Slijede Nizozemska s 11 posto i Danska sa 14 posto. Prosjek za cijelu EU iznosi 24 posto.

Razlike su još izraženije kada se promatraju muškarci. U Bugarskoj puši čak 49 posto muškaraca, u Latviji 48 posto, a u Litvi 43 posto. Hrvatska se ističe i po visokoj stopi među ženama – puši ih oko 30 posto, što je drugi najveći udio u EU-u, odmah iza Grčke s 32 posto.

Foto: EUROSTAT

EU želi smanjiti broj pušača

Glavni cilj europske politike je smanjiti uporabu duhanskih proizvoda. EU želi da do 2040. godine manje od pet posto stanovništva puši, odnosno stvoriti takozvanu "generaciju bez duhanskog dima".

Unatoč dosadašnjim mjerama, pušenje je i dalje vrlo rašireno. Oko 24 posto Europljana puši, a godišnje se u EU-u proda približno 300 milijardi cigareta.

Europska komisija smatra da su dosadašnja pravila pomogla smanjiti klasično pušenje, ali da više ne odgovaraju tržištu na kojem se pojavljuje sve više novih proizvoda i novih načina oglašavanja, osobito putem društvenih mreža.

Poseban problem su mladi

Europske institucije sve više upozoravaju na promjenu navika među mladima. Dok se tradicionalno pušenje smanjuje, raste interes za nove nikotinske proizvode.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 11,6 posto mladih u dobi od 13 do 15 godina u europskoj regiji koristi takve proizvode.

E-cigarete, aromatizirani vape proizvodi, grijani duhan i nikotinske vrećice posebno su privlačni mlađim korisnicima zbog aroma, dizajna i promocije na društvenim mrežama.

Iako se pojedini alternativni proizvodi smatraju manje štetnima od klasičnih cigareta, zdravstveni stručnjaci naglašavaju da to ne znači da su bez rizika. Nikotin je i dalje snažno adiktivan, a posebno je problematična njegova uporaba tijekom adolescencije.

Foto: EUROSTAT

Parlament odbio prijedlog, ali priča nije gotova

Prijedlog novih pravila predstavljen je još u srpnju 2025. godine. Europski parlament u lipnju 2026. nije usvojio svoje stajalište o prijedlogu, no to ne znači da je cijeli proces zaustavljen.

Budući da se porezna pitanja u EU-u donose posebnim postupkom, konačnu riječ ima Vijeće Europske unije. Za usvajanje prijedloga potrebna je jednoglasna suglasnost svih 27 država članica, piše Euronews.

No, dok se na europskoj razini raspravlja o novom sustavu oporezivanja, pojedine države članice već samostalno pooštravaju pravila.

Belgija je zabranila prodaju jednokratnih e-cigareta, dok je Francuska također krenula prema zabrani takvih proizvoda i dodatno ograničila pušenje na određenim javnim mjestima.

Nizozemska je pak uvela vrlo stroga pravila o aromama u e-cigaretama te dopušta samo duhanske arome.

Takve nacionalne mjere pokazuju u kojem bi se smjeru mogla kretati europska politika – manje dostupnih i skupljih nikotinskih proizvoda te stroža kontrola njihova marketinga i prodaje.

Što bi to značilo za građane?

Ako države članice jednoglasno prihvate novu direktivu, građane EU-a očekuju promjene na tržištu nikotinskih proizvoda.

Cigarete bi zbog viših minimalnih trošarina trebale poskupjeti, a dodatno bi se oporezovali i vape uređaji, grijani duhanski proizvodi te nikotinske vrećice.

Uvođenje strožeg elektroničkog praćenja duhanskog lanca trebalo bi istodobno otežati krijumčarenje i porezne prijevare.

Za pušače je najvažnija poruka jednostavna – ako prijedlog bude usvojen u sadašnjem smjeru, nikotinski proizvodi u EU-u mogli bi postati znatno skuplji nego danas, dok bi njihova prodaja i oglašavanje bili pod još strožim pravilima.