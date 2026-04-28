Čeka li ovo i Hrvatsku? Kod njih kutija cigareta skače na više od 10 eura!

Njemački mediji objavili su kako bi cijene cigareta mogle značajno poskupjeti. Savezna vlada radi na povećanju poreza na duhan, što će značajno promijeniti cijene cigareta u Njemačkoj tijekom 2026. godine, piše Fenix.

Iako još nije sasvim jasno koliko će to povećanje iznositi, Frankfurter Allgemeine Zeitunga prema nacrtu Saveznog ministarstva financija, pod vodstvom vicekancelara Larsa Klingbeila (SPD), predviđa povećanje poreza od 1. rujna za prosječno nešto manje od 13 posto.

Početkom 2027. godine trebalo bi uslijediti daljnje povećanje. Dnevni list Bild, s druge strane, izvještava o dva koraka povećanja koja bi ukupno iznosila nešto više od 20 posto.

Cijene bi mogle premašiti 10 eura

Tako bi prema Frankfurteru prosječna cijena kutije mogla porasti s trenutačnih 7,76 eura na 8,90 eura u rujnu te na 9,48 eura od siječnja 2027. godine. Bild pak navodi da bi nakon oba koraka poskupljenja cijene mogle iznositi između 9,60 eura i 10,80 eura.

Ministarstvo financija, prema pisanju FAZ-a, ovom mjerom planira ostvariti dodatne prihode od oko 2,8 milijardi eura. Poskupljenje bi obuhvatilo i duhan za motanje te grijani duhan.

Ovi planovi još nisu službeno usvojeni. Moraju proći parlamentarnu proceduru, a potrebna je i suglasnost Saveznog vijeća (Bundesrat). Duhanska industrija, prema informacijama Bilda, već upozorava na opasnost od porasta ilegalne trgovine i crnog tržišta.