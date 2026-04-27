Liječnici upozoravaju: Vejpanje je potencijalno opasnije od pušenja cigareta

Prizor ljudi koji puše na ulicama i u kafićima pomalo postaje stvar prošlosti. S druge strane, sve češće se može vidjeti korisnike e-cigareta, popularno zvanu "vape". Mnogi su prihvatili vejpanje vjerujući da je znatno manje štetno od pušenja, no istaknuti liječnici i znanstvenici sada iznose ozbiljna upozorenja.

Prema podacima Ureda za nacionalnu statistiku (ONS) u Ujedinjenom Kraljevstvu, oko 5,3 milijuna ljudi starijih od 18 godina (10,6 posto) pušilo je cigarete u 2024. godini, što je najniži udio pušača od početka mjerenja 2011. godine. Istovremeno, oko 5,4 milijuna odraslih starijih od 16 godina (10 posto) svakodnevno ili povremeno koristilo je e-cigarete.

Liječnik i istraživač raka: Kemikalije u e-cigaretama mogu biti toksičnije od duhana

Dr. William Li, vodeći svjetski liječnik i istraživač specijaliziran za rak, iznio je zabrinjavajuće tvrdnje. U razgovoru za podcast Zoe, izjavio je kako vjeruje da je vejpanje štetnije za naše zdravlje od pušenja cigareta.

'Vejpanje definitivno predstavlja rizik od raka i to je dobro utvrđeno u laboratoriju. Vidimo to i u kliničkoj praksi, a može se reći da su kemikalije u tekućinama za 'vaping' još iritantnije i toksičnije od onih u tradicionalnom duhanu", rekao je dr. Li. "Različite su, ali smatramo da bi mogle imati još veći potencijal za mutaciju DNK. Stoga, onima koji misle: 'Pa, 'vaping' je sigurnija alternativa, barem ne pušim', poručujem da možda sebi čine još veću štetu."

Dodao je kako, bez obzira na to govorimo li o e-cigaretama, cigaretama, lulama ili cigarama, u pluća unosimo toksine.

Drugi stručnjaci dijele zabrinutost

Dr. Li nije jedini ugledni liječnik uvjeren da vejpanje ozbiljno narušava zdravlje. Dr. Jeremy London, specijalist opće, vaskularne i torakalne kirurgije, upitan da ocijeni štetnost određenih navika na ljestvici od jedan do deset, ocijenio je vejpanje čistom desetkom.

"Iako nemamo dugogodišnje podatke kao za cigarete, osobno sam vidio neke tragične posljedice kod mladih koji koriste e-cigarete", rekao je.

Iako je dr. London u jednom intervjuu pušenje nazvao "apsolutno najgorom stvari koju možete učiniti za sebe", naglasio je veliku zabrinutost i zbog e-cigareta. Istraživanja su već pokazala da odrasli koji redovito koriste elektroničke uređaje s nikotinom pokazuju zabrinjavajuće promjene u funkciji srca i krvnih žila te postižu znatno lošije rezultate na testovima opterećenja u usporedbi s ljudima koji ne koriste nikotinske proizvode.

Podijeljena znanstvena zajednica i sve strože mjere

Rasprava o štetnosti e-cigareta traje godinama. Dok su neke zdravstvene institucije ranije procjenjivale da su e-cigarete i do 95 posto manje štetne od duhana, novija istraživanja sve više otkrivaju negativne učinke. Studije su pokazale da aerosol e-cigareta sadrži štetne tvari, uključujući teške metale i druge iritirajuće spojeve, a njihova se upotreba povezuje s oštećenjem pluća i kardiovaskularnim problemima.

Posebno zabrinjava popularnost vejpanja među mladima koji nikada prije nisu pušili, što ukazuje na to da e-cigarete za njih nisu sredstvo odvikavanja, već put prema ovisnosti o nikotinu. Kao odgovor na to, mnoge zemlje pooštravaju zakone.

Stanje u Hrvatskoj: Zabrinjavajući podaci i službena upozorenja

Podaci za Hrvatsku također su alarmantni, osobito među mladima. Prema Europskom istraživanju o alkoholu, duhanu i drogama među učenicima (ESPAD) za 2024. godinu, čak trećina hrvatskih učenika koristila je e-cigarete u posljednjih mjesec dana, što svrstava Hrvatsku među zemlje s najvišom stopom korištenja u Europi. Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) aktivno upozorava na rizike, naglašavajući kako e-cigarete mogu dovesti do nikotinske ovisnosti kod mladih. Svi proizvodi koji sadrže nikotin u Hrvatskoj moraju nositi jasno upozorenje: "Ovaj proizvod sadrži nikotin koji izaziva snažnu ovisnost". U skladu s time, u Hrvatskoj je vejpanje zabranjeno na svim mjestima gdje je zabranjeno i pušenje, a oglašavanje tih proizvoda također je strogo regulirano.

Dok se dugoročni učinci e-cigareta još uvijek istražuju, sve je jasnije da njihova upotreba nije bezopasna. Upozorenja stručnjaka poput dr. Lija i dr. Londona pozivaju na oprez i preispitivanje uvriježenog mišljenja da je vejpanje sigurna alternativa pušenju.

