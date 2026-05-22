Koncert Rickyja Martina u Crnoj Gori prekinut radi suzavca

Sinoć povodom proslave 20. obljetnice obnove neovisnosti Crne Gore, u Pogorici je održan koncert latinoameričke zvijezde Rickyja Martina (54).

Na Trgu neovisnosti okupili su se desetci tisuća građana, javljaju crnogorski mediji. Prije poznatog pjevača, nastupili su domaći izvođači. Svečanost je otvorila Tamara Živković, a publiku su kasnije zabavljali Milena Vučić te Nenad Knežević Knez. U trenutku kada je na pozornicu izašao Ricky Martin, atmosfera se užarila, a on je dočekan ovacijama i gromoglasnim pljeskom oduševljene publike.

Incident omeo koncert

Svoj nastup započeo je hitom "Maria", a uslijedili su "She Bangs" i "Private Emotion". Nažalost, u jednom je trenutku bačen suzavac, zbog čega je koncert bio prekinut. Pjevačev glasnogovornik Róndine Alcalá objavio je priopćenje na španjolskom i engleskom jeziku u kojem navodi da je Martin započeo europski dio turneje “Ricky Martin Live” u Crnoj Gori kada je “jedna osoba bacila suzavac prema pozornici”, prenosi People.

Alcalá je istaknuo da je zbog incidenta došlo do “naglog prekida koncerta dok su se posjetitelji udaljavali iz tog dijela prostora i dobivali pomoć”. Prema riječima glasnogovornika, 54-godišnji glazbenik i njegov tim odmah su napustili pozornicu “iz predostrožnosti”, dok su “zaštitari i lokalne vlasti radili na smirivanju situacije i osiguravanju sigurnosti svih prisutnih”.

Nastavljen spektakl

Iako su članovi njegova tima savjetovali da se koncert ne nastavi, Ricky Martin je, kako navodi glasnogovornik, odlučio ponovno izaći na pozornicu “kako bi ispunio obećanje dano obožavateljima”. U tom trenutku vlasti su već potvrdile da je “situacija pod kontrolom” i da se publika može sigurno vratiti na koncert.

Predstavnik pjevača potvrdio je i da će se turneja “Ricky Martin Live” nastaviti prema planu, uz nadolazeće nastupe diljem Europe i druge međunarodne datume.

“Ricky Martin i njegov tim su sigurni i zahvalni na podršci i brizi nakon večerašnjeg događaja u Crnoj Gori”, poručio je Alcalá.