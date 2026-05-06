Crna Gora uskoro slavi 20 godina neovisnosti, a ugostit će veliku latinoameričku zvijezdu

Povodom proslave 20. obljetnice neovisnosti Crne Gore, 21. svibnja na Trgu nezavisnosti u Podgorici, održava se koncert svjetske glazbene zvijezde Rickyja Martina.

Ricky Martin, umjetnik koji je obilježio svjetsku pop scenu, dobitnik je više nagrada Grammy te prestižne nagrade MTV Latin Icon (2025.), a ubraja se među najprodavanije izvođače svih vremena s više od 70 milijuna prodanih albuma.

"Osim po umjetničkim postignućima, Martin je poznat i kao istaknuti humanitarac i ambasador dobre volje, čija se zaklada desetljećima zalaže za zaštitu ljudskih prava. Njegovo sudjelovanje u proslavi dodatno naglašava značaj ovog događaja i pozicionira Crnu Goru kao mjesto susreta vrhunske umjetnosti. Dvadeset godina od obnove neovisnosti, uz nastup svjetski poznatog umjetnika, prilika je za slanje snažne poruke o Crnoj Gori kao prostoru povezivanja, kulture i prosperiteta.", navodi se na službenoj stranici vlade Crne Gore.

Koncert će biti besplatan i otvoren za javnost, a uz Rickyja Martina, nastupit će i lokalni izvođači kao što su Sergej Ćetković, Nenad Knežević Knez, Bojan Marović, grupa No Name, Daniel Popović, Andrijana Božović, Nina Žižić, Milena Vučić, Isak Šabanović, Tamara Živković, Baryak, Samir Ramović te Bubnjivi & Psi.

Nakon Crne Gore, Ricky Martin dolazi i u Hrvatsku nakon gotovo 30 godina gdje će nastupiti u pulskoj Areni 19. lipnja.